A „zsákutcás történelemszemlélet” mementójává válik a Turul-szobor

„Lerabolta az Igazságügyi Palota épületét és példátlan pusztítást végzett az MSZP-hez kötődő Politikatörténeti Intézet (PTI). A szocialista szervezet értékes csillárokat, bútorokat és az állam tulajdonát képező iratokat is magával vitt, miután a Kúria kimondta: el kell hagynia az 1990 óta jogtalanul használt székházát” – a Hír TV hétfő esti tudósításából idéztünk. „Hatalmas tátongó lyuk és törmelék a padlón. Leomlott vakolat, összetört csempék, darabokban lévő parketta” – érzékeltette a jobboldali csatorna az áldatlan állapotokat.

Völner Pál, az igazságügyi tárca államtitkára is szörnyülködve nyilatkozott, a közösségi oldalán pedig ezt írta: „Ami ezzel az épülettel történt, az nemcsak egyfajta építészeti-kulturális károkozás, de azt is jól mutatja, hogy mi történik azzal, amire ráteszik a kezüket.”

Egry Gábor, a PTI főigazgatója lapunk kérdésére konstatálta: úgy tűnik, az sem volt elég, hogy „igazságtalanul és mindenféle ellentételezés nélkül kilakoltatták az intézetet, most alaptalanul még lopással is megvádolnak”. Hozzátette: miközben Varga István, az állam jogi képviselője folyton azt feltételezte, hogy a PTI nem fog kiköltözni az ingatlanból, ez megtörtént, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ahogy azzal sem, hogy éppen az ő fellépése miatt kellett eltávolítaniuk az épületből a saját tulajdonunkat képező ingóságokat, amelyeket most számonkérnek rajtuk.

A főigazgató felidézte: a Kúria 2018 novemberében kimondta, hogy nem birtokolták jogtalanul az ingatlant, jogszerű használók voltak. A használati jogot 2019 januárjában mondták fel, a felmondás jogszerűségét eldöntő perben pedig 2020 nyarán született jogerős ítélet. „Ezt követően azonnal jeleztük a kiköltözésre vonatkozó szándékunkat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt-nek” – jegyezte meg Egry Gábor.

Az átadás-átvétel birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásával történt, ennek során az MNV Zrt. képviselői nem emeltek kifogást. A lapunkhoz is eljuttatott jegyzőkönyv szerint az épület műszaki állapota közepes, havária (vészhelyzeti) intézkedésre nincs szükség, csak karbantartási munkára.

Az elmúlt két év során az állam megbízásából a felújítás előkészítésére az épület teljes körű felmérésére is sor került, az ingatlan állapota az állam képviselői előtt ismert volt. A felvételen látható sérülések a Steindl Imre Program (SIP) Zrt. révén, egy építészeti iroda közreműködésével lebonyolított állapotfelmérés, feltárás, falkutatás, aljzatbontás során keletkeztek – hangsúlyozta Egry Gábor. Ezek visszaállítását a PTI nem kérte, mivel az épületből mindenképp kiköltözött volna. A főigazgató tájékoztatása szerint magáról az állapotfelmérésről a SIP Zrt. vezetői is tudtak, „a birtokunkban lévő levelezésbe több ízben becsatolták a cég vezetőjét, Wachsler Tamást is”.

Az épület eredeti, műemléki értékű ingóságairól a SIP Zrt. készített egy leltárt, ami tartalmazta mindazokat az elemeket és ingóságokat, amelyek az eredeti felszerelés részei voltak: „ezeket hiánytalanul átadtuk, miként azt az átadás-átvétel dokumentációja igazolja”.

Az MNV Zrt azt kérte a kiürítési keresetében, hogy a PTI ingóságaival együtt hagyja el az ingatlant. Az intézet ennek eleget tett. „Magunkkal hoztuk azokat az ingóságainkat, amelyeket saját költségen mi magunk építettünk be az épületbe, és ma is a mi könyveinkben szerepelnek, miután a SIP Zrt jelezte, hogy nem kívánják átvenni és megtéríteni azokat. Ezek nem részei az eredeti felszerelésnek, bár az épület stílusát követve készültek, ezért is ajánlottuk fel azok átvételét térítés ellenében az államnak” – reagált Egry Gábor a Hír TV-ben elhangzott másik vádra.

Továbbá: „nem hoztunk magunkkal az épületből állami tulajdont képező iratokat. Ezek ma is ott vannak, közjegyző által lepecsételt raktárban, mint azt az átadás-átvételről készült jegyzőkönyv is rögzíti”. A PTI az állami tulajdonú iratok felelős őrzésének megtérítését kérte és kéri. Ezt a követelést nem az épület, hanem az állami tulajdonú iratok gondos megőrzése alapozza meg. Az MNV Zrt erre nem hajlandó, ezért – tette hozzá Egry Gábor – per folyik a kérdésben.

Budavár, csak kicsit másképp Ahogyan arról beszámoltunk, a PTI az MSZP-hez közeli Villányi úti székházba költözött. A Hír Tv szerint azonban a PTI-nek V. Naszályi Márta budavári polgármester teremtett új otthont: a párbeszédes kerületvezető Borsos Miklós szobrászművész lakásmúzeumát havi 24 ezer 500 forintért adta oda. Egry Gábor pontosított: az Úri utca 6. szám alatti irodát – mint az kiderül az önkormányzat honlapján elérhető nyilvános dokumentációból – a Politikatörténeti Alapítvány bérli. Itt rendezik az alapítvány által támogatott Társadalomelméleti Műhely és a kutatók workshopjait. Szerződésben vállalták, hogy a lakástárlat megtekinthetőségét biztosítják.