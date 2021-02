Brüsszelezve bizonygatja a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője, nem vagyunk sokkal a nyitás előtt

A kormányzati megmondóember szerint könyörtelennek kell lenni velük szemben.

Hétfő este meghitt kocsmai hangulatban ültek össze a kormányzati megmondóemberek a Hír TV-ben, hogy ismét kommentálják a világ történéseit és a hazai eseményeket. A műsor résztvevői természetesen nem mehettek el amellett sem, hogy a Színház-és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) milyen átalakítások zajlanak. Kemény szavakkal illették az emiatt tiltakozó hallgatókat és tanárokat is. Őket a Demokrata főszerkesztője egy szektának titulálta, amivel beszélgetőpartnerei is egyetértettek. Szerinte az intézmény egy “büdös, ótvaros lyuk” volt, ahol ez a szekta eddig meglapult. “Kinyitották az ablakokat, beáradt a fény és ezek kimenekültek….” Szerinte nem véletlen, hogy a Színművészeti volt a legmocskosabb, leglepukkadtabb, legkoszosabb a szó fizikai értelmében is. Ezt azzal magyarázta, hogy “így érezték magukat biztonságban” ebben az általa leírt körülmények között. Úgy vélte, hideglelést kaptak (mármint a szekta - a szerk), amikor beáradt a levegő és tiszta, kifestett falakkal találkoztak.



“Nekünk itt könytörtelennek kell lennünk és azt kell mondani ennek a szektának, hogy takarodjatok. Elég volt belőletek” - jelentette ki Bencsik András.

(A gondolatmenet a videóban 35:42-től tekinthető meg - a szerk.) Bayer Zsolt is kivette a részét az erős mondatokból. Ő Gábor György vallásfilozófust vette elő, akit egy Facebook-bejegyzése miatt a "teljesen képességtelen, duplanulla, vécépucoló, sz*rjankó" jelzőkkel illetett.