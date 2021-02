Franciaországban 65 év alatt lehet csak beadni az AstraZeneca vakcináját

Január elsején nevezték ki az isztambuli Boszporusz Egyetem rektorának Melih Bulu közgazdászt, a kormányzó elnöki alakulat, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) parlamenti képviselőjeként is indult professzort. A kinevezés azonnali általános tiltakozást váltott ki az egyetem hallgatói és tanárai körében, ugyanis az 1980-83 közötti katonai diktatúra óta először fordult elő, hogy az egyetem élére, az érintetteket mellőzve, kívülről neveznek ki vezetőt. Az egyetemi autonómia megsértése és a kinevezés antidemokratikus volta miatti tiltakozás azóta is tart, a rendőrség már többször könnygáz bevetésével is próbálta feloszlatni a megmozdulást, de a nyíltszínű megtorlástól mindeddig tartózkodott a hatalom. A diákok az egyetem egyik épületét is elfoglalták. Hétfőn viszont egycsapásra 159 tüntetőt hurcoltak el. A rendőrség nagy erőkkel érkezett a helyszínre és megpróbálta feloszlatni „Az egyetemek a mieink” illetve a „Ki a rendőrséggel!” jelszavakkal tüntető diákokat. Az isztambuli kormányzó hivatalának a Reuters hírügynökség által ismertetett közleménye szerint a rendfenntartók azért léptek közbe, mert a diákok a felszólítások ellenére sem fejezték be az egyetem épülete előtt zajló tiltakozást, és össze is csaptak a helyszínre vezényelt rendőrökkel. Az őrizetbe vettek ellen eljárás indult, szögezi le a közlemény. Nyilván, nem véletlen időzítésről van szó, a diákok tiltakozó mozgalmával egyre többen szolidarizálnak, s így egyre inkább politikai kérdéssé válik az egyetemi autonómia ügye. Száz rendőr érkezett hétfőn az egyetem elé, igazoltatni kezdték az érkezőket és csak az egyetemistákat engedték belépni. Ekkor már több, elsősorban a kurdbarát HDP párt parlamenti képviselője is a kampusz előtt volt a tiltakozók között. A tömeges letartóztatást Twitteren bírálta Kemal Kilicdaroglu, a török köztársaság atyjának, Kemal Atatürk Köztársasági Néppártjának (CHP) elnöke és a kinevezett rektor azonnali lemondását követelte. Isztambul CHP-s ellenzéki polgármestere, Ekrem Imamoglu párbeszédet követel a diákokkal, kedden meg is látogatta a tüntetőket. Recep Tayyip Erdogan elnök a 2016. augusztusi puccskísérlet után vonta saját hatáskörébe az egyetemi rektorok kinevezését. A felsőoktatási intézményeket a hatalomra nézve veszélyes helyeknek tartja, a puccsot követő tisztogatási hullám az akadémia szférát sem kímélte, kormánykritikus professzorok ezreit bocsátották el, százakat börtönöztek be. A tiltakozó diákok a rektor menesztése mellett követelik négy, január 30-án letartóztatott fiatal szabadon bocsátását is. A fiúkat azért vették őrizetbe, mert a közösségi médiában egy olyan posztert mutattak be, amely a mekkai nagymecset közepén álló Kába szentélyt ábrázolja és a szivárványzászló mellett a leszbikus és a transz zászló is megjelenik rajta. A hatóságok szerint ez vallásgyalázás, az elkövetők gúnyt űztek a vallásból, amiért a törvény előtt kell felelniük. Suleyman Soylu belügyminiszter "LMBT perverzeknek" nevezte a négy letartóztatottat, Erdogan elnök viszont nem szólalt meg a kérdésben, de hétfőn azzal dicsérte az AKP fiataljait, hogy ők „nem olyanok, mint az LMBT-ifjúság”.