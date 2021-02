Ismét fel lehet ajánlani az adó 1 százalékát Iványi Gábor egyházának

3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen.

1048 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 370 336-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 739-re emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 272 284 fő, az aktív fertőzöttek száma 85 313 főre csökkent – közölték szerdán a kormányzati tájékoztató oldalon . 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 18 337-en vannak, a mintavételek száma 3 192 378-ra nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (68 737) és Pest megyében (46 057) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (20 928), Borsod-Abaúj-Zemplén megye (20 679) és Győr-Moson-Sopron (20 636). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (8082).

„Eddig 247 270 fő kapott oltást, közülük 75 036 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, és az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével. Csütörtöktől a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek, őket a háziorvos értesíti. Minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert” – írják.