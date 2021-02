Müller Cecília másodjára is „oltakozott”

Az országos tisztifőorvos megkapta újabb Pfizer-adagját, az orosz és kínai oltóanyagok körül továbbra is nagy a bizonytalanság.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerdán – pontosan három héttel az első adag beoltása után – a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban megkapta a koronavírus elleni vakcina második adagját is. A Pfizer-BioNTech amerikai és német fejlesztésű oltóanyagát ismét Bedros J. Róbert főigazgató, egyben az országos kórházfőparancsnok helyettese adta be a szakembernek. Ahogy azonban azt a Népszava szerdán megírta, nem csitul az orosz és a kínai oltóanyagok körüli botrány. Korábban beszámoltunk arról , hogy a Szputnyik V vakcinánál a klinikai vizsgálatban nem ugyanolyan összetételű készítménnyel dolgoztak, mint ami most forgalomba kerülhet. Kedden a Magyar Orvosi Kamara arról tájékoztatta levélében az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatóját, hogy míg nem hozzák nyilvánosságra a Szputnyik V és a Sinopharm vakcinák engedélyezésével kapcsolatos dokumentumokat, addig a köztestület nem tudja tiszta lelkiismerettel ajánlani az orvosoknak a készítmény alkalmazását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január 22-én az orosz , múlt pénteken pedig a kínai féllel egyezett meg arról: a Szputnyik V vakcinából Magyarország 2 millió dózist vásárol, amiből kedden már meg is érkezett az első, húszezer ember oltására elegendő szállítmány. A Sinopharm vakcinából két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag oltóanyagot veszünk.