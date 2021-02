Operatív törzs: Bezáratott a rendőrség egy sörözőt hat hónapra

Eddigi talán legrövidebb tájékoztatóját tartotta csütörtökön az Operatív törzs.

Megtörtént az első vendéglátóhely ideiglenes bezáratása hat hónapra – jelentette be Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az Operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sörözőben nyolc fő italt fogyasztott az ott dolgozó alkalmazotton kívül, és egyikük sem viselt maszkot. A hatóság ezért közigazgatási hatósági intézkedésként bezáratta a helyiséget, és közigazgatási bírságot is kiszabott az üzemeltetővel szemben. Szerdán a rendőrök 210 emberrel szemben a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt, 347 emberrel szemben pedig a kijárási tilalom megszegése miatt intézkedtek. Tegnap 2886 hatósági karantént rendeltek el, így jelenleg 19 633 ember van elkülönítve az országban. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője elmondta, hogy mától kezdődik az oltási kampány új szakasza, legidősebb regisztrált személyek beoltása a koronavírus elleni vakcinával. A kórházi oltópontokon Pfizer-vakcinával, a háziorvosoknál a Moderna oltóanyagával oltják be őket.