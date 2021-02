Elhunyt 98 beteg, 1576 új fertőzöttet találtak hazánkban

Ismét nőtt az aktív fertőzöttek száma, és minimálisan csökkent a kórházban ápoltaké.



Péntek reggelre 1576 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 373 564-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 930-ra emelkedett – írja a kormányzati tájékoztató portál . A gyógyultak száma 275 764, az aktív fertőzötteké pedig az előző napihoz képest 22-vel, 84 870-re nőtt. Jelenleg 3638 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 302-en vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 264 530 ember oltottak be, közülük 92 773-an már a második adag oltást is megkapták. Csütörtökön megkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása. Vasárnapi határidővel minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert. A terv szerint több mint 30 ezer idős embert oltanak be a következő napokban kórházi oltópontokon és tízezret maguk a háziorvosok.