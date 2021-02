Trump kilépett a hollywoodi színészcéhből

Egy volt mexikói kormányzó ellen vádat emeltek csütörtökön azzal összefüggésben, hogy tizenhat évvel ezelőtt megkínoztak egy újságírót, aki gyermekpornográfiát terjesztő hálózatot leplezett le - közölték bírósági források.

Mario Marín 2005-2011 között volt a közép-mexikói Puebla állam kormányzója. Szerdán tartóztatták le Acapulcóban, és szállították át Cancúnba, ahol bíróság elé állították. Vádat emeltek ellene amiatt, hogy 2005-ben megkínoztatta Lydia Cacho újságírót. Ha bűnösnek találják, tizenkét évi börtönbüntetésre ítélhetik. Lydia Cacho 2005-ben jelentetett meg egy könyvet, amelyben felfedte a gyerekek szexuális kizsákmányolásával foglalkozó hálózat létét, amelynek tagja volt két, Mario Marínnal kapcsolatban álló üzletember. Ugyanannak az évnek a decemberében egyikük rágalmazással és becsületsértéssel vádolta meg az újságírót, akit aztán le is tartóztattak Cancúnban a pueblai ügyészség ügynökei. Az újságírót egy hónapra rá szabadlábara helyzeték, majd még egy hónappal később látott napvilágot egy felvétel, amelyen a pueblai kormányzó közölte az egyik libanoni üzletemberrel - aki most szökésben van -, hogy "pofozza meg" az újságírót, bosszúból a könyv kiadásáért. A biztonsági megfontolásokból most külföldön élő Lydia Cacho azt állítja, hogy "pszichikai kínzásnak" vetették alá az őt letartóztató ügynökök, és nemi erőszakkal fenyegették. Az újságíró azt írta a Twitteren: tizennégy éven át várt arra, hogy szolgáltassanak igazságot amiatt, hogy megkínozták a gyermekpornográfiát terjesztő hálózat cinkosai. A másik libanoni üzletembert, Jean Succar Kurit 2011-ben 112 év börtönre ítélték. Az ítéletet megsemmisítették eljárásjogi problémák miatt, de Kuri még letartóztatásban van.