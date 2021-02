Kultúra a karanténban

A filmrendező ügyvédje szerint teljesen törvénytelen volt a pénteki házkutatásnál a hatóságok eljárása, és emiatt panaszt tettek.

Szász ügyvédje, Fülöp Tamás szerint azonban ez a házkutatás jegyzőkönyvéből nem derül ki.



Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok…

Szász János nem élt vissza a személyes adataikkal – erről beszélt a Telexnek a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek végső szétválasztó műtétjét végző orvoscsapat több tagja is azok közül, akik reagáltak a portál megkeresésére. Az idegsebészeti teamet és az ikrek végső szétválasztását vezető Csókay András azt hangsúlyozta, hogy nagy örömmel üdvözölték a filmrendezőt a csapatban. „Amennyiben a házkutatás mögött valóban ez a film áll, mi, a műtétet végző egészségügyi személyzet nagy részének nevében elmondhatom, hogy nehéz ezt értelmezni, de mélységesen fel vagyunk háborodva a történtek miatt” – mondta. Csókay a nagy műtét után egyébként kilépett a szétválasztást megszervező, a Szász Jánost nemrég feljelentő Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítványból, amelynek 17 évig kuratóriumi elnöke volt. Döntését azzal indokolta, hogy az alapítvány szellemiségében számára „nem elfogadható változások” történtek. – Két ember kivételével a műtétben résztvevő összes orvos és asszisztens, a személyzet minden tagja, sőt, a szétválasztott gyerekek szülei is beleegyeztek írásban abba, hogy Szász filmet forgat a műtétről, a szétválasztott ikrek történetéről – mondta a neves idegsebész. Azt hozzátette, hogy 2019. augusztus vége felé az alapítvány részéről vetődött fel 50 százalékos tulajdonjogi igény arra, teljes beleszólásuk legyen a film művészeti, tartalmi részébe is. „Nekem nincs semmilyen vitám Szász Jánossal, és tudomásom szerint nem az orvoscsoport és Szász között van vita, hanem Szász és az alapítvány között” – erről beszélt Valálik István és Égető Előd, a műtét idegsebészeti csapatának tagja és a plasztikai sebészeti teamből Kunos Csaba, továbbá Czirják Enikő, a műtőscsapat vezetője is megerősítette, hogy sem nekik, sem az orvoscsoportnak nincs vitája a filmrendezővel, aki nem élt vissza személyes adataikkal. Égető Előd még azt is megjegyezte: „a rendőri intézkedés jellege bármilyen világnézetű ember számára nagyon rossz emlékű történelmi korokat idézhet”.