Babos és Fucsovics is győzelemmel kezdett az Australian Openen

A legjobb magyar női teniszező két szettben verte a belga Ysaline Bonaventure-t, a legmagasabban rangsorolt magyar férfi játékos több mint négyórás csatában múlta felül a hazai közönség előtt szereplő Marc Polmanszt.

Babos Tímea bejutott a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyes versenyében. A világranglista 115. helyezettje hétfőn Melbourne-ben két szettben verte a belga Ysaline Bonaventure-t, aki 123. a rangsorban.

Az első játszmában 2:2-ig mindig Bonaventure vezetett, majd jött egy gyors brékváltás. Mindkét játékos nagy csatában, 40-re veszítette el az adogatását. Ezután ismét Bonaventure került többször lépéselőnybe, a tizedik játékban le is zárhatta volna a nyitó felvonást. Babos azonban megmentette a szerváját. A parádés tie-breakben a magyar játékos kiválóan adogatott és fogadott, labdamenetet sem veszített – olvasható a magyar teniszező honlapján . A második szettben aztán mindig Babos Tímea vezetett, 3:2 után nagy csatában brékelt, majd 5:2-re is vezetett. Bonaventure azonban nem adta fel, simán hozta a szerváját, a kilencedik gémben pedig csak két labdamenetet veszített fogadóként. Babos aztán remekül fogadott, elhúzott 40-15-re, a második mérkőzéslabdát pedig ki is használta. Az 1 óra 32 percig tartó mérkőzés megnyerésével bejutott a legjobb 64 közé. „Most a győzelem a legfontosabb, voltak már sokkal jobb meccseim is” – nyilatkozta a soproni teniszező a Tennis love and game Facebook-oldalnak. „Pozitívan álltam a mérkőzéshez, jól játszottam az ellenfél szettlabdájánál is, ami mutatja, hogy ismét jó úton haladok. A mozgásommal is elégedett vagyok, az utolsó gémben a mostani fizikumomnak köszönhetem, hogy meg tudtam nyerni. A torna előtti kéthetes karantén nagyon nehéz volt, volt két mélypontom is, mert sokat voltam egyedül a szobámban, de túl vagyok rajta, és várom a következő meccset” – tette hozzá. A magyar játékos - aki címvédőként nem indul párosban Melbourne-ben - következő ellenfele a WTA rangsor 101. helyén álló Anasztaszija Potapova lesz.