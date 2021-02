Az új laborországunkban már több mint 100 orvos halt bele a covid szövődményeibe

Miközben Afrika legtöbb országában a döntéshozók összetennék a két kezüket, ha végre érkezne hozzájuk a koronavírus-vakcinákból, a kontinens keleti részén fekvő csaknem 60 milliós lélekszámú Tanzánia hallani sem akar az oltóanyagokról.

John Magufuli tanzániai elnök egyenesen a vakcinák ellen lázítja a lakosságot. Nemrég óva intette egy zsúfolt naggyűlés résztvevőit attól, hogy “kísérleti nyulak” legyenek és beoltassák magukat, azt állítva, több, külföldön beoltott tanzániai a koronavírus egy “furcsa típusával” tért haza. "Ha a fehér ember képes lenne vakcinákat készíteni, akkor már megtalálta volna az oltóanyagot az AIDS-re, a tbc-re, a maláriára, a rákra” - mondta az államfő, jóllehet, a tbc-re és a maláriára már feltalálták a védőoltást. Ha Magufuli hatékonynak tekintené a vakcinákat, akkor sem feltétlenül kérne belőlük, szerinte ugyanis Isten megállította a járványt Tanzániában. Tény, tavaly május óta egyetlen új fertőzést nem regiszráltak, de ezt az isteni csoda helyett az magyarázza, hogy az államfő leállítatta a járványügyi adatgyűjtést. A populista elnök előzőleg a rá jellemző drámai “leleplezéssel” igyekezett hiteltelenné tenni a statisztikákat: titokban kecskéből, papajáról, motor olajból és más dolgokból vett mintákat küldött a nemzeti laboratóriumba, amely mindegyiknél kimutatta a betegséget. Olvastában a fals pozitív eredmények azt jelentették, hibásak a koronavírus tesztek, a labor személyzete inkompetens vagy összeesküdött a Tanzánia bukásáért munkálkodó “imperialista hatalmakkal”. Bármi is legyen az igazság, az államfő szerint vizsgálatok megbízhatatlanok. Első blikkre ugyan Magufuli sültbolond vezető benyomását keltheti, ám őrültségében van rendszer: a magát mélyen katolikusnak mutató elnök vélhetően poltikai számításból emelte kormányzati szintre a vírustagadó struccpolitikát. “Valószínűleg arra a következtetésre jutott, hogy úgy tudja legjobban megvédeni a gazdaságot, ha azt a narratívát erőlteti, hogy nincsen koronavírus. Másrészt így készült a tavaly októberi elnökválasztásra, melyre azután került sor, hogy Magufuli júliusban Covid-mentesnek nyilvánította Tanzániát. Az államfő kampánya során azt ünnepelte: sikerre vitte az országot, ám ezt nem tehette volna meg, ha beismeri, hogy tombol a járvány” - magyarázta a Népszavának a tanzániai belpolitikát jól ismerő Dan Paget politilógus, az Aberdeen-i Egyetem tanára. Magufuli végül a voksok 84 százalékkával megnyerte az október végi választást, ám a szavazás nem volt tisztességes. Paget szerint képtelenség megbecsülni, a vírustagadó struccpolitika hogyan hatott az államfő népszerűségére, hiszen 2018 óta nem végeztek közvélemény-kutatásokat az országban. Nehéz megítélni a járványhelyzet súlyosságát is, mivel Magufuli nemcsak a hivatalos adatgyűjtést szüntette be, hanem a sajtót is elhallgatatta. Riasztó képet fest azonban, hogy beszámolók szerint egyre többen kerülnek kórházba koronavírusra jellemző tüntetekkel, a papoknak a szokásos heti egy-két gyászmise helyett már naponta búcsúztatniuk kell a halottakat a városokban. Nem véletlen, hogy a katolikus egyház másfél hete megkongatta a vészharangot: Gervas Nyaisonga, a helyi püspöki konferencia vezetője arra figyelmeztetett, az ország egy újabb fertőzési hullámmal néz szembe. Azt tanácsolta a híveknek, tartsák be a világ többi részén bevált óvintézkedéseket. Bár a hivatalos álláspont továbbra is az, hogy Tanzánia Covid-mentes, illetve, hogy gyógynövényekkel és imádsággal megelőzhető a fertőzés, az ország vezetői azért nem dugták teljesen homokba a fejüket. A kormány múlt pénteken maszk viselését javasolta. Mabula Mchembe az egészségügyi minisztérium államtitkára azonban hangsúlyozta, nem a koronavírus, hanem más légúti fertőzések megelőzése érdékében van szükség az elővigyázatosságra.