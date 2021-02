Hamilton aláírt a Mercedeshez

Babos Tímea női párosban nem védheti meg címét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, Fucsovics Márton és Balázs Attila viszont nem csak egyéniben vállalta a küzdelmet.

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezőinek és résztvevőinek tavaly a Melbourne környéki bozóttüzek nehezítették meg a dolgukat, idén a koronavírus adta föl a leckét. Sokáig kérdéses volt, hogy a rendkívül szigorú helyi járványügyi intézkedések miatt egyáltalán megrendezhető-e az évad első Grand Slam-versenye, végül megszületett az egyezség, igaz az eredeti tervekhez képest hétfőn három hetes késéssel kezdődnek meg a küzdelmek. Az ausztrál rendezők a beutazási korlátozások miatt Dubajba és Dohába telepítették át a selejtezőket, majd a Melbourne-be érkezőknek 14 napos kötelező karantént írtak elő. A játékosok az edzések idejére napi öt óra erejéig hagyhatták el hotelszobáikat, azonban 72 teniszezőnek nem volt ilyen szerencséje, ők olyan repülőgépen érkeztek az országba, amelyen koronavírus-fertőzött személy utazott, így ők két hétig teljes szobafogságra kényszerültek. A múlt héten több felvezetőtornát is tartottak az Australian Open helyszínén, ahol szerdán aztán egy szállodai alkalmazott koronavírus-tesztje lett pozitív. Ennek következében több száz személy került ismét karanténba, másnap pedig egyetlen meccset sem játszottak le. A Grampians Trophy elnevezésű tornán végül a csúszás miatt nem maradt idő a döntő megrendezésére, így két győztest hirdettek. Kérdés, milyen protokoll lép majd életbe, ha netalántán újabb pozitív eseteket találnak, az aligha elképzelhető, hogy az Austalian Openen több bajnokot kiáltsanak ki. „Nem létezik teljesen kockázatmentes lebonyolítás, a mi célunk a kockázatok minimalizálása” – jelentette ki Craig Tiley versenyigazgató. A szervezők a szigorú szabályok ellenére napi 30 ezer embert engednek majd be a Melbourne Parkba, az utolsó öt napon, amikor már kevesebb mérkőzés lesz, 25 ezerben maximálják a nézőszámot. A főtáblás küzdelmeket három magyar, Babos Tímea, Fucsovics Márton és Balázs Attila kezdi meg. A két férfi játékos nem csak egyesben, egymás oldalán párosban is megméretteti magát. Ellenben Babos biztosan nem véd címet, ugyanis Kristina Mladenovic sérülés miatt visszalépett, a soproni játékos pedig néhány nap alatt nem talált magának olyan társat, akivel esélye lett volna a győzelemre, így inkább az egyéni küzdelmekre fókuszál. Az egyéni világranglistán 115. Babos nem panaszkodhat a sorsolásra, ugyanis az első körben a szintén a selejtezőből felkerült belga Ysaline Bonaventure-rel (123.) csap össze. Fucsovicsra (55.) a szabadkártyás ausztrál Marc Polmans (125.) vár rá, míg Balázs (94.) – aki először főtáblás az Australian Openen – a spanyol Roberto Carballes Baenát (98.) kapta ellenfeléül. A nőknél vírusmentes időszakban is nehéz latolgatni, kik lehetnek esélyesek a végső győzelemre, már csak azért is, mert az elmúlt 15 Grand Slam-tornán 12 különböző játékos diadalmaskodott. Ez idő alatt a japán Oszaka Naomi három, a román Simona Halep két alkalommal ünnepelhetett. A hazai szurkolók Ashleigh Barty sikerében bíznak, rajta kívül a címvédő amerikai Sofia Kenin és honfitársa, a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams neve szerepel a favoritok listáján, a 39 éves játékos ugyanakkor sérüléssel küzd. A férfiaknál a 20-szoros GS-győztes Rafael Nadal szintúgy nincs százszázalékos állapotban, ő hátfájdalma miatt nem is lépett pályára a múlt heti felvezető versenyeken, míg a szintén 20 GS-sikernél járó Roger Federer tavalyi térdműtétei után csak márciusban tér vissza a pályára. A címvédő és világelső Novak Djokovic ellenben nagy favoritnak tűnik, de számolni kell a trónkövetelőkkel is, Dominic Thiemmel, Danyiil Medvegyevvel és Sztefanosz Cicipasszal is.