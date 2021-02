Kevés a ruhaipari támogatás

A székesfehérvári polgármester levélben fejtette ki sarkos véleményét Parragh Lászlónak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének.

– Ma levélben fordultam Parragh László elnök úrhoz, mert úgy vélem, hogy a szolidaritás elve a gazdasági szereplők között is fontos érték. Elnök Urat arra kérem és biztatom, hogy a legnehezebb helyzetben lévő magyar vállalkozások, tehát a vendéglátói, turisztikai, edzőtermi, rendezvényszervezési és szállodai szolgáltatásokat nyújtó cégek számára engedjék el az idei kamarai regisztrációs díjat és a tagsági díjat – jelentette be közösségi oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető kifejtette, a jelenlegi helyzet rendkívüli összefogást és áldozatokat is követel, gesztusértékű volna hát a Kamarától, ha kérésének eleget téve kedvezne a példátlan nehézségekkel szembenéző vállalkozóknak. Végül közölte, hogy a székesfehérvári önkormányzat kiegészítve az állami támogatásokat, mindent megtesz és meg is fog tenni a helyi vállalkozások újraindításáért. – Szimbolikus és fontos lenne, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) immár nem csak javaslatokkal, hanem anyagi áldozatvállalással is csatlakozna ehhez a sokakat egyesítő célhoz! Bízom benne, hogy meghallgatásra talál javaslatom – zárta bejegyzését Cser-Palkovics. Ahogyan az ismert, Parragh László, az MKIK elnöke egy ATV-nek adott interjúban azt mondta, "kötelező kamarai tagság nincs, van egy ötezer forintos regisztrációs díj, ami, ha belegondolunk egy olyan kicsi összeg egy vállalkozás tekintetében, ha valaki nem tud egy év alatt ötezer forintot kifizetni, az ne menjen el vállalkozni." A nagy port kavart kijelentését később azzal próbálta korrigálni , hogy szerinte csak tavaly legalább 500 milliárdot kialkudtak a gazdaság számára a nehéz helyzetben lévő cégek gazdasági szektorának, amihez viszont a kamarát fent kell tartani. Bért kell fizetni, működni kell, Parragh pedig úgy gondolja, hogy 5 ezer forint egy vállalkozás számára egy esztendő alatt nem lehet akkora tétel, ami nem kigazdálkodható.