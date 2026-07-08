Egykor a világkiállítás aranyérmese volt, ma nyomornegyed a szovjet textilipar munkásálma, a Proletarka

A Moszkvától 200 kilométerre fekvő Tver virágzó iparváros volt már a századfordulót megelőző évtized óta, egészen a Szovjetunió felbomlásáig, amikor beözönlött az olcsó kínai textil az országba és csődbe mentek a nagymúltú textilgyárak. Így volt ez Tverben is, ahol a századfordulón egész munkásnegyedeket húztak fel a textilgyári dolgozóknak, akik boldogan költöztek tömegesen a Párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert épületekbe. A rendszerváltás után a munka megszűnt, a társadalom alján élő munkások pedig még lejjebb csúsztak és végképp csapdába estek a leginkább bontásra érdemes Proletarkában.