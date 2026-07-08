Július elsejétől importvámot vezetett be az EU az Európán kívülről érkező, 150 euró alatti értékű csomagokra is. Ez a szabályozás elsősorban azokat érinti kellemetlenül, akik nyakra-főre vásároltak az online piactereken olcsó, nagyrészt Kínában gyártott ruhaneműket, amelyek minősége finoman szólva is kétséges. Ezek a vásárlók gyakran nincsenek tisztában azzal, mi a valódi ára ennek az olcsóságnak, és hogy nem az a pár eurós vám a legnagyobb csapás, ami érheti őket.
Minden nő ismeri az érzést, amikor a szekrénye tele van ruhával, még sincs egy rongya, amit felvegyen. És akkor elindul újabb darabokat vásárolni…
Ma már szinte már mindent el lehet intézni online, hiszen a digitális világ szerves részévé vált az emberek életének. Az ágazat legújabb innovációs ötlete a digitális ruhák megalkotása és értékesítése virtuális ruhapróbákkal és próbafülkékkel.
Kevés és nem pontosan célzott a hazai textil- és ruhaipar megmentésére szánt 15 milliárd – derül ki az Opten felméréséből.
A Moszkvától 200 kilométerre fekvő Tver virágzó iparváros volt már a századfordulót megelőző évtized óta, egészen a Szovjetunió felbomlásáig, amikor beözönlött az olcsó kínai textil az országba és csődbe mentek a nagymúltú textilgyárak. Így volt ez Tverben is, ahol a századfordulón egész munkásnegyedeket húztak fel a textilgyári dolgozóknak, akik boldogan költöztek tömegesen a Párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert épületekbe. A rendszerváltás után a munka megszűnt, a társadalom alján élő munkások pedig még lejjebb csúsztak és végképp csapdába estek a leginkább bontásra érdemes Proletarkában.
Mintegy 13 ezer ilye vállalat szűnhet meg 2021 végére.
Leállt a nagy múltú ruhagyár Vásárosnaményban, az angol tulajdonos pedig nem fizet, de nem is bocsát el senkit, így 530 ember került tartós létbizonytalanságba.
Visszakerültek Tamásiba az óbudai Goldberger Textilipari Gyűjteményből az egyik legtovább működő hazai textilmanufaktúra, a Rittinger-féle tutyikészítő műhely gépei; az ipartörténeti érdekességeket a városban később kiállítják.