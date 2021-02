Megvan a megállapodás, ennyi Pfizer-oltóanyagot szerez be az EU

Más országok óvakodnak a 65 év felettiek beoltásától ezzel a készítménnyel. Zágráb másképp döntött.

Több más európai országgal ellentétben Horvátországban a 65 évnél idősebbeket is beoltják az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagával - közölte a helyi sajtó hétfőn az MTI szerint.

Az állami hírügynökség azt írta, Horvátországban eddig közel százezer embert oltottak be a Pfizer/BioNTech és a Moderna oltóanyagával, ebből 39 ezren már megkapták a második adagot is. Az AstraZeneca oltóanyagából 16 800 adag érkezett szombaton, a hónap végéig 150 ezret várnak. Hétfőn minden megye kapott a vakcinából, amellyel a 65 évnél idősebbeket tervezik beoltani. Zágráb ebből a vakcinából rendelt a legtöbbet, 2,7 millió adagot. Több nyugdíjas szervezet is tiltakozott a válságstáb és a kormány döntése ellen, és azt kérték, hogy a vakcinával az 50-60 év közötti korosztályt oltsák be. Ezt azzal indokolták, hogy a gyógyszervállalat mindössze 660, 65 évnél idősebb emberen tesztelte a vakcinát, ezért nem lehet biztosan tudni, milyen védettséget nyújt az idősek számára. Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója a válságstáb hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy valóban kevesebb tesztet végeztek az idősebbeken. Mindazonáltal hozzátette:



Zágráb úgy véli, az AstraZeneca oltóanyaga hatásos, biztonságos és megfelelően tesztelt, valamint a 18 év felettiek számára jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is.