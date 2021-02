Gulyás Gergely szerint álhír, hogy Brüsszel törvénymódosításhoz kötné a pénzkifizetéseket

Már nem mindenhol kötelező a maszk használata a városban.

„Kecskemét jól védekezik a járvány ellen, ezért tudjuk enyhíteni február 8-tól a maszkhasználati szabályokat” – közölte Szemereyné Pataki Klaudia a Facebook-oldalán. Hozzátette: az eddigi szabályok a legszigorúbbak voltak az országban. A polgármester bejegyzése szerint továbbra is hordani kell a maszkot



Hétfőn mi is beszámoltunk arról , hogy nem szükséges keddtől az utcákon is maszkot hordani egy friss döntés értelmében Miskolcon. A város honlapján közzétett tájékoztatás szerint a busz- és villamosmegállókban, a piacokon, a vásártereken, a bölcsődék, óvodák, iskolák bejáratának 10 méteres körzetén belül, illetve az egyébként is kötelező más jogszabály által szabályozott zárt terekben (tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, hivatalokban, ügyfélszolgálatokon) a maszkviselési kötelezettség továbbra is fennmarad.