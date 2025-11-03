Az építési és közlekedési miniszter a Strabag ügyével kapcsolatban kifejtette: aazokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal „átverték, megkárosították a magyar embereket”, kizárják a közbeszerzési eljárásaikból.
A kormánypárti politikusok semmilyen korrupciót nem látnak, sőt szerintük az a baj, hogy „túl átláthatók” vagyunk.
Az adókedvezmény nem minősülne támogatásnak a közbeszerzési törvényben az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága által csütörtökön javasolt módosítása szerint. A javaslat alapján támogatásnak minősül a közbeszerzés teljesítéséhez az ajánlatkérőnek adott pénz vagy juttatás.
Nem lett eléggé hatékony eszköz a korrupció felszámolásához az új közbeszerzési törvény, sőt némely intézkedés még inkább lehetővé teszi a mutyizást.
A Demokratikus Koalíció tiltakozik a közbeszerzési törvény tervezett módosítása ellen - közölte a párt alelnöke budapesti sajtótájékoztatóján.
A brüsszeli testület új közbeszerzési tervet kért a kormánytól, amelyet decemberben küldtek el, a bizottság pedig "tárgyalásra és megvalósításra alkalmasnak" találta. Ennek keretében új közbeszerzési törvény is készül Magyarországon. Az Európai Bizottság a kormány által benyújtott úgynevezett operatív programok (OP) többségét "de facto" elfogadta, és ezeknél áprilisban megkezdődhet a pályázatok kiírása - közölte magyar újságírókkal csütörtökön Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután megbeszéléseket folytatott Corina Cretu fejlesztéspolitikáért felelős uniós biztossal Brüsszelben.