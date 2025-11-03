Lázár: készülhet az új közbeszerzési törvény

A brüsszeli testület új közbeszerzési tervet kért a kormánytól, amelyet decemberben küldtek el, a bizottság pedig "tárgyalásra és megvalósításra alkalmasnak" találta. Ennek keretében új közbeszerzési törvény is készül Magyarországon. Az Európai Bizottság a kormány által benyújtott úgynevezett operatív programok (OP) többségét "de facto" elfogadta, és ezeknél áprilisban megkezdődhet a pályázatok kiírása - közölte magyar újságírókkal csütörtökön Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután megbeszéléseket folytatott Corina Cretu fejlesztéspolitikáért felelős uniós biztossal Brüsszelben.