Reng a föld Janez Jansa lába alatt

Gőzerővel folyik a koronavírus-vakcinák beadása az Arena Berlinben, a német főváros legnagyobb oltóközpontjában. A rendezvényközpont átalakítását még november végén rendelte el a berlini szenátus az oltóprogram előkészítése érdekében. Az ARD nemrég arról számolt be, hogy egyelőre naponta 1300 embert kapja meg itt a vakcinát, de ez a szám akár 5 ezerre is bővíthető lenne. Az Európai Unióban egyelőre az oltóanyagok hiánya okoz gondot, de a tagállamok jelentős része már felkészült vagy megkezdte a felkészülést a tömeges oltási fázisra – rengeteg helyszínt, köztük használaton kívüli reptéri terminálok, sportpályák és stadionok tettek vagy tesznek alkalmassá a vakcinák beadatására. Összesen tizennyolc ország (17 EU-tagállam és az EGT-tag Izland) jelezte az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) felé, hogy a meglévő oltóközpontok mellé újakat alakítanak ki, kilenc nemzet még azt is tervezi, hogy a munkahelyeken is lehetőséget ad a vakcinák beadatására. Magyarországon nincs terv külön oltópontok létesítésére, de az Orbán-kormány közölte: készen áll, hogy a meglévő egészségügyi intézmények szükség esetén a szavazóköri helyiségeket is bevonják az oltóprogramba. Azok országok, amelyek már rendelkeznek szükséges mennyiségű vakcinával, szinte minden erre alkalmas kül- vagy belterületet felhasználnak a lakossági immunizáció felgyorsítására. Az Egyesült Királyságban a templomok és mecsetek is szélesre tárták kapuikat, ami a hívek megnyugtatását is segíti, hiszen azt mutatja, hogy az adott egyházközösség is „áldását adta” a vakcinákra. Izraelben számos parkolót, az Egyesült Államokban pedig stadionokat és vidámparkokat alakítottak át oltóhelyekké. A felsorolt országok azért jutottak az Európai Uniónál több dózishoz a vakcinákból, mivel korábban kötöttek szerződést a gyártókkal vagy pedig magasabb felár ellenében szerezték be az oltóanyagot. Előnyükhöz az is hozzájárul, hogy hatóságaik gyorsított eljárásban, a szokáosnál kevesebb ellenőrzéssel engedélyezték bizonyos vakcinák alkalmazását.