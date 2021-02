Klímatervek: ez így kevés a továbblépéshez

Minél pontosabbak a mérések, annál több ember halálában tartják felelősnek a légszennyezést, illetve a párizsi klímaegyezmény erőtlen végrehajtását. A magyar kormány az ügyben ködösít és halogat.

Világszerte minden ötödik halálesetért a légszennyezés okolható – állítja a Harvard Egyetem kedden, az Environmental Journalban megjelent tanulmánya. A birminghami és a leicesteri egyetemmel, valamint a University College Londonnal közös felmérés szerint 2018-ban 8,7 millió ember idő előtti halálát okozta a fosszilis energiahordozók – elsősorban a szén és a gázolaj – elégetése. Ez magasabb az eddig elfogadott becslésnél. A legutóbbi, átfogó tanulmány ugyanezt a – különböző tűzesetek okozta por- és füstszennyezést is beleszámító – értéket még 4,2 millióra tette. A magas halandóság különösen Európára, Észak-Amerika keleti térségére és Dél-Kelet-Ázsiára jellemző. Az eddigi földfelszíni és műholdas mérések nem bizonyultak alkalmasnak a különböző szennyezőanyagok – így különösen a PM 2,5 jelű, 2,5 ezredmilliméternél alig nagyobb részecskék – forrásainak megkülönböztetésében. A Harvard kutatói ugyanakkor egy Geos nevű rendszer segítségével a Föld körülbelül 50-szer 60 kilométeres területeinek szennyezettségét külön-külön is felmérték. Így pontosabban megállapíthatták a szennyezés helyét és azt, hogy az emberek hol mit lélegeznek be – idézik Karna Vohrát, a Birminghami Egyetem végzősét, a tanulmány fő szerzőjét. Ez többek között rávilágított a mérsékeltebb és a kültéri szennyezés eddig becsültnél meghatározóbb hosszú távú egészségkárosító hatására. A módszer az elkerülhető halálesetek 18 százalékáért találta felelősnek a légszennyezést. Ha a kormányok lépéseket tennének a párizsi klímamegállapodás betartására, megfelelőbb étrenddel 6,4, a fokozott testmozgásnak köszönhetően 2,1, a tisztább levegő révén pedig 1,6 millió emberéletet lehetne megmenteni – tette közzé szintén kedden a The Lancet Planetary Health nevű egészségügyi szaklap. A világ országai által 2015-ben kötött egyezmény jóval 2 Celsius-fok alatt tartaná az iparosodás előtti időszakhoz viszonyított világszintű felmelegedést. Az aláírók némi elmaradást mutatnak a nemzeti vállalások felülvizsgálata és frissítése tárgyában. A jelenlegi célkitűzések mellett ugyanis a felmelegedés akár a 3 Celsius-fokot is meghaladhatja. Alastair Brown főszerkesztő sürgette, hogy az ENSZ idén novemberre tervezett glasgow-i, COP26 nevű soron következő klímakonferenciájára mindenki elkészüljön a frissítéssel. A szerzők megjegyzik, hogy az Egyesült Királyság és Kína tett érdemi lépéseket, illetve a Biden-kormányzat is ígéretet tett, hogy 2050-re megszűnik az USA nettó szén-dioxid-kibocsátása. A tanulmány összesen kilenc, a világnépesség 50, a illetve a szennyezés 70 százalékát képviselő ország – Európából az Egyesült Királyság és Németország – adatait vizsgálta.