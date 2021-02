Figyelmeztetéseket adtak ki: ónos esőt, havazást, hófúvást és erős szelet hoz a hidegfront

Az ország északi felén 0 és plusz 6, a déli megyékben 7 és 11 fok közötti csúcsértékek várhatók szerdán.

Ónos eső, havazás, hófúvás és szél veszélye miatt is adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára. A hidegfront szerda este érkezik. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint ónos eső veszélye miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Győr-Moson-Sopron és Vas megyére a havazás és a hófúvás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Erős szél miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében figyelmeztetnek.

Azt írták: kedd éjfélig az északi tájakon további maximum 5 centiméter friss hó hullhat, a nagyobb hómennyiség elsősorban az északkeleti határvidéken gyűlhet össze. Az éjszaka második felére a csapadékzóna elhagyja az országot. Az éjszakai átmeneti csapadékszünetet követően szerda reggel délnyugat felől egy újabb mediterrán ciklon melegfronti csapadékzónája érkezik, amelyből az ország nagyobb részén eső várható. Észak-Dunántúlon reggel, délelőtt átmeneti vegyes halmazállapotú csapadék (ónos eső, havas eső) is hullhat, ezt eső vált majd fel.



Az Északi-középhegység területén kezdetben havazás lesz jellemző, és további maximum 5 centiméter friss, tapadó hó hullhat. Majd ottt is dél felől egyre nagyobb területen átmeneti havas eső, ónos eső, fagyott eső, végül eső várható. Legtovább Borsod északi felében tarthat ki a havazás. Ezzel párhuzamosan, az esti órákban északnyugat felől megérkezik a ciklon hidegfrontja, amelynek hatására a Dunántúlon az esőt, záporokat havazás, hózáporok válthatják fel. Az Észak-Dunántúlon éjfélig többnyire maximum 5 centiméter, intenzív hózáporokban helyenként ennél több friss hó is hullhat – írták, megjegyezve: „a várható hóvastagság meglehetősen bizonytalan”. A front mögött északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megerősödik, elsősorban a Dunántúl nyugati felén viharos lökések is lehetnek, ennek következtében a hóval borított északnyugati tájakon (a hóvastagság függvényében) hófúvás alakulhat ki. Az előrejelzés szerint szerdán hajnalban általában mínusz 2 és plusz 4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de az északi megyékben akár mínusz 7 fokig is hűlhet a levegő. Napközben az ország északi felén 0 és plusz 6, a déli megyékben 7 és 11 fok közötti csúcsértékek várhatók.