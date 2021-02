Farmről szökött borjúcsorda „vágtázott” az országúton Indianában

Nuka azután végzett Ananával, hogy több hónapnyi különélés után újra összeengedték őket.

Megölte egyik nőstény társát egy hím jegesmedve a Detroiti Állatkertben, amikor megpróbált párosodni vele. Nuka hétfőn ölte meg a 20 éves Ananát, azután, hogy a két ragadozót több hónapnyi külön töltött idő után összeengedték. A 16 éves hím 2011 óta él az állatkertben és azóta több másik nősténnyel is párosodott anélkül, hogy fájdalmat vagy sérülést okozott volna nekik. Anana 2020 januárjában érkezett az intézménybe és pár hónappal később mutatták be Nukának. Az állatkert szerint a tenyészprogram kulcsfontosságú része a veszélyeztetett faj megóvására irányuló erőfeszítéseknek. Az intézmény épp február elején jelentette be, hogy egyik jegesmedve nősténye ikreket hozott a világra novemberben. Több mint 15 éve ez az első alkalom, hogy jegesmedvekölykök születtek és nevelkednek az állatkertben. A bocsok apja Nuka.