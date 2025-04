Vádol a hortobágyi vörös fű

Ezerszámra maradtak legelő nélkül a Hortobágyon a szarvasmarhák, és juhok. És amennyivel kisebb területre hajthatják ki állataikat a tenyésztők, annyival több maradt parlagon. Sok embert nevetséges indokkal zártak ki a földpályázatból, mások az elnyert földdel nem tudnak mit kezdeni. Volt, akinek állata is van, földet is nyert, mégsem legeltethet. Az anomáliákról, és arról, mit jelent a pusztában a vörös fű, riportunkban számolunk be.