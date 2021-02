Vörös kód lép életbe péntektől a hajléktalan ellátásban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntektől jövő szerdáig éjszakánként mínusz 10 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet.

– A várható rendkívüli hideg időre tekintettel vörös kód jelzés lép életbe péntek délelőtt tíz órától, és ennek megfelelően adott esetben fogadniuk kell a hajléktalan embereket a nem nekik fenntartott bentlakásos szociális intézményeknek is – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila közölte, a vörös kód jelzés várhatóan jövő szerda délig lesz érvényben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntektől jövő szerdáig éjszakánként mínusz 10 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet, rendkívüli hideg lesz. – A legfontosabb feladata továbbra is a hajléktalanellátó rendszernek van. A hajléktalanszállókon, a nappali melegedőkben van hely – mondta az államtitkár, hangsúlyozva, hogy senkinek nem kell az utcán aludnia. Közölte, országosan 79 százalékos, a fővárosban 73 százalékos a hajléktalanoknak fenntartott helyek kihasználtsága. Az államtitkár a rendkívüli hidegre tekintettel arra kérte az utcán élőket, vegyék igénybe a szolgáltatásokat, azért, hogy senki élete ne kerüljön veszélybe. Fülöp Attila kiemelte, a vörös kód jelzés különleges felhívás mind a szociális rendszernek, mind a társadalomnak. – A jelzés idején a bentlakásos szociális intézményeknek fogadniuk kell majd azokat a hajléktalan embereket, akiket hozzájuk irányít a diszpécserszolgálat – mondta az államtitkár, aki arra kért mindenkit, hogy ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a diszpécserszolgálatok valamelyikét. Ezek a telefonszámok a www.hajlekot.hu oldalon elérhetők. Kitért arra is, hogy az intézményeknek be kell tartaniuk a koronavírus-járvány miatt hozott szabályokat. Január közepén már érvényben volt két napig a vörös kód, akkor 239 jelzés érkezett és 114 embert helyeztek el intézményekben. A nagy hideg okozta halálesetek ugyanakkor továbbra is jelentős problémát jelentenek hazánkban, a Magyar Szociális Fórum adatai alapján január végéig 89-en estek áldozatául a fagynak tavaly október óta.