Átlépte a 107 milliót a világszerte regisztrált koronavírusos esetek száma

Egytől tízig terjedő skálán nyolcas – mondta a New York Timesnak egy bizalmas forrás arról, hogy mennyire volt mérges kedden este Donald Trump. A volt elnököt egyik saját ügyvédje bőszítette föl, amikor a szenátus azt az alkotmányjogi problémát vitatta meg, hogy mandátumának lejárta után egyáltalán lefolytatható-e ellene a vádeljárás. Azon különösen felhúzta magát, hogy Bruce Castor elismerte, nem ő nyerte az elnökválasztást, illetve megdicsérte a vádat képviselő „impeachment menedzserek” prezentációját. Egy másik forrás azt mondta, hogy ha nem lenne kitiltva a Twitterről , Trump már a beszéd közben kirúgta volna a védőt. Utóbbi mentségére szól, hogy az előző jogászcsapat távozása miatt alig egy hete volt a felkészülésre és nincs washingtoni tapasztalata. Amúgy a volt elnök megfogadta környezete tanácsát, eltűnt a nyilvánosságból és az elmúlt heteket golfozással töltötte. Most azonban letette az ütőt és közelebb húzta a fotelt a tévéhez, hogy egyetlen percet se mulasszon el a washingtoni eseményekből. Biztos benne, hogy nem fogják elítélni és arra készül, hogy azonnal visszatérjen a politikába. Ennek még a Republikánus Pártban sem örülne mindenki. Kedden hat konzervatív szenátor is megszavazta az eljárás lefolytatását, az elítéléshez szükséges kétharmadhoz azonban még tizenegy kellene. Ez még úgy is reménytelen, hogy a vádlók hatásos videóban mutatták be a január 6-án történteket. Úgy tűnik, ez lesz az eddigi leggyorsabban lezavart impeachment: hétfőn feltehetően már le is zárul. Legalábbis mindkét oldalon ennek örülnének a legjobban. A mielőbbi befejezés érdekében Trump egyik vallásos zsidó ügyvédje még a szombati szünnapra vonatkozó kérését is visszavonta. A szerdán magyar idő szerint kora este kezdődő első igazi vitanap során a vád újabb videókkal kívánja bizonyítani, hogy Trump még a választások előtt kezdte a „talaj” előkészítését, majd tudatosan hergelte híveit a törvényhozás megtámadására. Demokrata párti politikusok abban reménykednek, hogy ha a republikánus szenátorokat nem is, a szavazók egy részét meg tudják győzni. Az elmúlt három hétben a Republikánus Párt mintegy 140 ezer regisztrált szavazója változtatta „függetlenre” a pártállását, ami sokkal több, mint a vesztett elnökválasztások után szokásos újrarendeződés.