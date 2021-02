Debrecenben ónos eső, Miskolcon havazás miatt akadozik a tömegközlekedés

A használt, de jó állapotú gyerekhordozókat tisztítás után rászoruló családoknak adják.

Első három életévükben a gyerekek jellemzően 1400 órát töltenek babakocsiban. Már, ha van. Gyermekotthonokban, nevelőszülőkhöz ingázó gyerekeknél és nehéz sorsú családoknál ugyanis gyakran nincs, de sok gyereknek, vagyis pici utasnak nem adatik meg, hogy korának megfelelő, biztonságos és kényelmes babakocsiban vagy autósülésben utazzon. Egy babakocsi, rendszeres karbantartással, ápolással akár több családot is kényelmesen kiszolgálhat, ezt támasztja alá Nyári Fruzsina, a Flora MiniWash tulajdonosának hét év babakocsi-kölcsönzői és -mosodai tapasztalata. „Rengeteg ilyen eszközzel találkoztunk, és bátran állíthatom, hogy egy alapos tisztítás és fertőtlenítés után az 5-8 éves járgányok is megfelelően szolgálhatják pici utasaik biztonságát és kényelmét.” A novemberben indított, Pici Utas elnevezésű kampányukkal minél több babaholmit szeretnének rászorulókhoz eljuttatni. Arra kérik a családokat, hogy ha tehetik, a kinőtt „babacuccokat” eladás helyett juttassák el hozzájuk. Ők ugyanis a használható babakocsikat, -hordozókat és autósüléseket tisztítás és fertőtlenítés után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével rászorulóknak adják. „Mindig fontos volt számomra mások segítése. Rendszeresen önkénteskedem, és minden márkánkba beépítettünk valami olyan elemet, amivel támogatni tudunk rászorulókat vagy szervezeteket. A mosodánk babakocsikat tisztít és fertőtlenít, adta magát, hogy a szinte újjá is varázsolt, használt járművekkel segítsünk. Rengeteg családot ismertünk meg, sokan mondták, nem tudnak mit kezdeni a feleslegessé vált, sokszor útban is lévő, már csak a helyet foglaló babaholmijaikkal, az eladással nincs idejük és türelmük foglalkozni, de igazán nem is érné meg, inkább elajándékoznák. Mi ebben segítünk, azt is biztosítva, hogy jó helyre kerülnek a felajánlások” – mondta Nyári Fruzsina a Népszavának. Azt, hogy milyen holmikat és hol várnak, itt lehet megnézni. Az adományozókat arra is biztatják,hashtaggel a közösségi oldalaikon vigyék hírét a kampánynak, hogy, mint Nyári Fruzsina fogalmazott: „minél több boldog pici utas legyen az országban”. Eddig 22 babakocsit és 13 autósülést, illetve két darab 3in1 babakocsit ajándékoztak el. Az adományozottak között anya- és gyermekotthonok, védett házak és szegény sorsú családok is vannak.