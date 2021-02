Több mint 130 jármű karambolozott Texasban, hat ember meghalt

Hatvanöten kórházba kerültek. A balesetet feltehetőleg az eső utáni jégképződés váltotta ki az autópályán.

Legalább 6-an életüket vesztették Texasban egy több mint 130 járművet érintő tömegkarambolban, 65 embert kórházba vittek – közölte a MedStar helyi mentőszolgálat egyik szóvivője csütörtökön. A rendőrség szerint a balesetet feltehetőleg az eső utáni jégképződés váltotta ki az autópályán. A helyi sajtó szerint a baleset egy mintegy 2,5 kilométer hosszú szakaszon történt. A szemtanúk által készített felvételeken számos egymásnak hajtott és szétzúzódott kocsit, teherautót lehetett látni. A mentőegységeknek gondot okozott, hogy a roncsokon keresztül eljussanak a beszorult emberekhez. Aggodalomra adott okot az is, hogy a fagyos időjárásban eltöltött órák során kihűlhetnek. A családok számára egy gyülekezési pontot is felállítottak a közelben. Az amerikai sajtó szerint 14 mentőkocsi volt bevetésen. A tömegkarambol a reggeli csúcsforgalomban történt. A rendőrség figyelmeztetést adott ki a továbbra is veszélyes időjárási viszonyok miatt. A baleset következtében egy több mint 12 kilométer hosszú közlekedési dugó keletkezett.