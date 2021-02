358,21 forinton az euró

Mintegy 8 millió vendég érkezett tavaly csaknem 23 millió éjszakára a hazai szálláshelyekre. Ez a 2019-es rekord fele.

Rendesen keresztbe tett a turizmusnak tavaly a koronavírus. A KSH 2020-as évet összegző, csütörtökön közölt adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevétele folyó áron számolva 59 százalékkal csökkent, így mindössze 228 milliárd forintot tett ki. Ennek oka, hogy a belföldi vendégek 39, a külföldiek pedig 77 százalékkal kevesebb – 9,6, illetve 3,7 millió - vendégéjszakát töltöttek el a szállodákban, panziókban és kempingekben. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) eközben majdnem kétszerannyi, 22,7 millió vendégéjszakáról számolt be a tavalyi évet összegző trendriportjában a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján. A különbség oka, hogy míg a KSH csak a kereskedelmi szálláshelyek - szállodák, panziók, kempingek, üdülőhelyek – adatait vizsgálja, addig az NTAK-ba minden turisztikai szolgáltatónak – így a magán- és egyéb szálláshelyeknek is - be kell küldenie információt a náluk vendégeskedőkről. (Egyéb szálláshely-szolgáltatást csak cégek végezhetnek, maximum 25 szobát és 100 ágyat adhatnak ki. A magánszemélyek, egyéni vállalkozók magánszálláshely-szolgáltatásként legfeljebb 8 szobát és 16 ágyat adhatnak ki.) A koronavírus pedig nem csupán visszavetette a turizmust, hanem jelentősen át is rendezte az üdülési szokásokat. Így népszerűbbé váltak a belföldi nyaralóhelyek, a nagy létszámú szállodák helyett pedig a magyarok inkább a kisebb magánszálláshelyeket választották. Az MTÜ adatai szerint az összes vendégéjszaka 39 százalékát az egyéb- és magánszálláshelyeken töltötték el a turisták, vagyis éppen ott, ahol a KSH nem vizsgálódik. A turizmus visszaesése ugyanakkor így számolva is jelentős volt, bár a kissé kedvezőbb mértékű: az MTÜ összegzése szerint a belföldi vendégéjszakák száma a 2019. évi 78 százalékát, a külföldi vendégéjszakák száma a 2019. évi 27 százalékát érte el. Összességében így a 43 milliós vendégéjszakával elért 2019-es rekord tavaly csaknem a felére zuhant. A KSH adataiból az is látszik, hogy a visszaesés év végére felgyorsult, ami érthető, hiszen tavaly decemberben már csak üzleti vagy tanulmányi céllal érkező vendégeket fogadhattak a szálláshelyek. Ez a korlátozás kevesebb, mint 50 ezer vendéget jelentett a szállodákban és a panziókban. A 33 ezer magyar vendég 104 ezer éjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken, ami 89 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A külföldiek viszont 96 százalékkal kevesebb vendégéjszakára érkeztek decemberben: 14 ezren jöttek 44 ezer éjszakára. A szálláshelyek bruttó árbevétele így decemberben már éves alapon 93 százalékkal 2,9 milliárd forintra zuhant. Decemberben egyébként 1221 kereskedelmi szálláshely, köztük 451 szálloda és 544 panzió volt nyitva.