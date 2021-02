Bukta az Origo, a TV2 és a 888, fizethet a tüntetők lejáratása miatt

A bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezte a médiumokat.

2018 decemberében több helyen, több alkalommal is tüntettek a túlóratörvény elfogadása miatt. A szervezőket természetesen azonnal megtalálta a kormányközeli média: a 888.hu néven futó kormányzati heccblog „arcképcsarnokot” készített azokról, akik a tiltakozásban valamilyen formában aktív szerepet vállaltak, ez pedig megjelent az Origón és a TV2 Tények riportjában is. Ráadásul azt is állították róluk, hogy a tüntetéseken törtek, zúztak és céljuk a pusztítás lett volna. Az aktivisták ügyét a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) karolta fel. Mint közleményükben írták, a 888.hu és az Origo nem nyújtott be érdemi ellenkérelmet, így velük szemben az aktivisták már korábban megnyerték a pert, a bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezte a médiumokat, és közzé kellett tenniük a bíróság döntését. A TASZ ügyfelei a sérelemdíjat megkapták ugyan, de a helyreigazítás mostanáig sem történt meg. A szervezet szerint „ebből látszik, hogy az állami támogatásokból gazdálkodó propagandalapoknak a pénzbeli jóvátétel nem jelent problémát, de nem akarják, hogy a nyilvánosság előtt is láthatóvá váljon, hogy megsértették az aktivisták személyiségi jogait.”