Leplezett eszköz lesz a poloska

Új büntetőeljárási kódex készül az 1998-ban elfogadott helyett. Ennek tervezetét - a korábban megszokottnak mondható eljárással szemben – civilek, így a Társaság a Szabadságjogokért is előzetesen véleményezhette, és a jogvédők számos örömteli változást fedeztek fel benne. Csak remélhető viszont, hogy a végleges szövegben is megtalálhatók lesznek majd a liberálisabb elvek.