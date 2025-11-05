Újabb pert nyert a TASZ.
Az elsőfokú ítélet szerint a titkosszolgálat köteles nyilatkozni arról, hogy kezel-e adatokat Adrien Beauduinról, a CEU volt hallgatójáról.
Színművészetisként vált valódi jogásszá Aujeszky Nóra, aki szerint a modellváltás visszásságait az ő történetük tette leginkább láthatóvá. Ez is kiderül az egykori egyetemfoglalókkal készült interjúsorozat második részéből.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) bírósághoz fordul annak a magánszemélynek a képviseletében, akinek bejelentésére a rendőrség nem engedélyezte a békepártinak meghirdetett demonstráció megtartását.
A jogvédő szervezet rendezvényén számos különdíjat is kiosztottak azoknak - ahogy nevezték - a hétköznapi hősöknek, akik tetteikkel, munkájukkal, kiállásukkal példát mutattak sokaknak.
A jogszabály szövege és tervezett elfogadásának módja egyáltalán nem felel meg a vállalt feltételeknek.
Hegyi Szabolcs, a TASZ gyülekezési jogi szakértője szerinte a rendvédelmi erők könnygáz és tonfa használata nélkül, szimplán a testi erejükkel is meg tudták volna akadályozni, hogy a tüntetők a Karmelita kolostor fémkerítéssel körbevett épületének közelébe férkőzzenek.
A roma aktivista a zsűri, az aHang a közönség díját kapta.
Egy salátatörvénybe rejtették azt a módosítót, melynek értelmében a jövőben nem lesznek büntetőjogi értelemben felelősségre vonhatók azok, akik kizárólag csak a szavazás miatt rosszhiszeműen, az ottélés szándéka nélkül létesítenek Magyarországi lakcímet.
Egy januári törvénymódosítás legalábbis lehetővé teszi ezt.
A szervezet úgy véli, a most elfogadott szabályozás árt a véleménynyilvánítás szabadságának és a demokratikus nyilvánosságnak is.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint épp a legrosszabb forgatókönyv valósul meg.
Hetekig rácsok mögött tartották a 16 éves fiút, mert nem tudták ellátni.
A bíróság sérelemdíj megfizetésére kötelezte a médiumokat.
A jogvédő szervezet szerint nem tiszta az intézetekben élők kapcsolattartása.
Ugyan az egyetem új vezetése hétfőtől felfüggesztette az oktatást, bezáratja az épületeket és érvénytelennek tekinti a félévet, az egyetemi polgárok és lapunknak nyilatkozó jogász szerint ehhez nincs joga.
Devizahitelesek a kormány intézkedéseivel szembeni elégedetlenségüket akarták kifejezni a miniszterelnök budapesti otthona előtt.
A rendőrség korábban sorra büntette a spontán ellenzéki demonstrációk résztvevőit, mondván, megsértették a KRESZ szabályait azzal, hogy az úttestre léptek.
Rendőrök számolták fel az Angela Merkel érkezésekor tartott demonstrációt, de a Fővárosi Törvényszék szerint szabálytalanul jártak el.
Új büntetőeljárási kódex készül az 1998-ban elfogadott helyett. Ennek tervezetét - a korábban megszokottnak mondható eljárással szemben – civilek, így a Társaság a Szabadságjogokért is előzetesen véleményezhette, és a jogvédők számos örömteli változást fedeztek fel benne. Csak remélhető viszont, hogy a végleges szövegben is megtalálhatók lesznek majd a liberálisabb elvek.
Az előzetes hírekkel ellentétben mégis életben van az a két újszülött, akit két drogmérgezéssel kórházba került nő hozott világra. A csütörtökön Törökszentmiklóson tartott bulin további négy ember is rosszul lett, mindegyiküket kórházban ápolják. Az esetről sem a kórházak, sem pedig a rendőrség nem nyilatkozik. Csupán az biztos, hogy a mérgezést szintetikus drog okozta. A drogdílert a rendőrség elfogta, jelenleg előzetes letartóztatásban van.