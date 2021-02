Amerika nyárra túl lehet az oltásokon

Újabb 200 millió adag vakcinára kötöttek szerződést és hamarosan még egy készítmény kap engedélyt. A szenátusban Trump védői vették át a szót.

Joe Biden bejelentése szerint az amerikai kormány a koronavírus-ellenes vakcina újabb 200 millió dózisára szerződött a Pfizer és a Moderna gyógyszergyárakkal. Ezzel összesen már 300 millió embernek elég, 600 millió adagra van kilátás, amivel, ha minden jól megy, nyár közepére az egész felnőtt lakosságot beolthatják. Ettől függetlenül engedélyezés előtt áll a Johnson & Johnson vakcinája is, amelyből csak egy dózisra lesz szükség a védettséghez. A cég azonnal 100 millió oltást tud majd szállítani. Az elnök erről a Washington melletti Nemzeti Egészségügyi Intézetben járt, s elődjét bírálva azt mondta, hogy az nem végezte el a feladatát, most viszont bepótolják a mulasztást. A korábbi helyzettel való szakítást jelenti az a levél is, amelyben Biden értesítette a képviselőházat, hogy nem tartja szükségesnek az Egyesült Államok déli határán meghirdetett szükséghelyzetet és többé egyetlen centet sem szándékozik a határkerítés építésére fordítani. A mexikói határon építendő „fal” Donald Trump kedvenc témája volt, de nem sikerült hozzá költségvetési forrást szereznie, ezért szükségállapotot hirdetett és a Pentagon büdzséjéből csoportosított át pénzt. Az USA most megkezdi 25 ezer, a határ mexikói oldalán várakozó latin-amerikai menekült kérelmeinek elbírálását: naponta nagyjából 300 ember folyamodhat oltalmazotti státusért. A szenátusban a képviselőház „impeachment menedzserei” szerdán és csütörtökön ismertették annak bizonyítékait, hogy a volt elnök szisztematikusan terelte az eseményeket az erőszakos végkifejlet felé. A bizonyítás során a január 6-i történések újabb elképesztő részletére derült fény: amikor a Capitoliumba betörő tömeg elől biztonságba kellett helyezni Mike Pence alelnököt, családját és munkatársait, a menekülők között volt szárnysegédje, akinél ott volt a nukleáris fegyverek bevetéséhez szükséges kommunikációs berendezés, titkosszolgálati becenevén a futball labda. Erről az „apróságról”, a védelmi minisztérium is csak most értesült. Az „impeachment menedzserek” végül nem használták ki a rendelkezésükre álló 16 órás időkeretet és péntektől a védelemnek van módja érvei kifejtésére. Az előzetes hírek szerint Trump jogászai csupán három-négy órát akarnak beszélni. Egyikük, David Schoen a FoxNewsnak nyilatkozva azt mondta, a vádnak egyszerűen nincsenek bizonyítékai. Ez érdekes megállapítás, mivel a tárgyalás a tetthelyen, a szenátusnak az ostrom óráiban a csőcselék által elfoglalt üléstermében zajlik, az esküdtek és a bírák szerepét játszó szenátorok pedig nem csak az események tanúi, de sértettjei is, akiknek élete Trump miatt forgott veszélyben. A vád ismertetése után három Trump-párti republikánus szenátor csütörtökön megbeszélést folytatott a volt elnököt védő ügyvédekkel. Ez elképzelhetetlen és egyben törvénytelen lenne egy „igazi” bírósági eljárásban. A papírforma továbbra is az, hogy a republikánus szenátorok többségének szavazata meg fogja menteni Trumpot az elítéléstől. A hangulat azonban a jobboldalon is változóban van. Nikki Haley volt dél-karolinai kormányzó és ENSZ-nagykövet, aki maga is a 2024-es indulás gondolatával játszik, nyíltan szembefordult Trumppal. „Be kell látnunk, hogy cserben hagyott minket. Olyan útra lépett, amelyre nem kellett volna és nekünk sem kellett volna követnünk… Nem engedhetjük meg, hogy ez megismétlődjön” – nyilatkozta a Politicónak. Az utóbbi megjegyzés egybevág a vád képviselőinek véleményével: ha most büntetlenül marad, akkor ő vagy egy későbbi elnök megpróbálhatja ugyanezt, választások helyett erőszakkal megtartani a hatalmat.