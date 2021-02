Franciaországban csak egy adag oltást kapna, aki már volt covidos

Az új kormányfő csapatában szakértők, de baloldali és jobboldali politikusok is helyet kaptak.

Szombaton délben teszi le esküjét a Mario Draghi vezette 67. olasz kormány, miután az Európai Központi Bank egykori elnöke péntek este megerősítette, hogy elfogadja a miniszterelnöki megbízatást Sergio Mattarella államfőtől. A római elnöki palotában elhangzott sajtónyilatkozatában Draghi közölte miniszterei névsorát. Kormányában szakértők és pártpolitikusok is helyet kaptak. Az egészségügyi és gazdasági válsághelyzet orvoslására alakult csapatban a pénzügyminiszteri tárcát Daniele Franco, a jegybank eddigi vezérigazgatója kapta meg, a belügyminiszter a korábbi szakértő tárcavezető Luciana Lamorgese maradt. A külügyminisztériumi tárcát továbbra is Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa vezeti. Az igazságügyminiszter az alkotmánybíróság volt elnöke, Marta Cartabia lett. Újdonságnak számít az idegenforgalmi, valamint a környezetvédelmi fejlesztésért felelős tárca felállítása. A korábbi balközép kormánypártok több eddig birtokolt tárcát megtartottak, három miniszteri széket kapott a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország, a jobboldali Ligának többek között a gazdasági fejlesztési minisztérium jutott Giancarlo Giorgetti irányításával. Amint azt a Népszava is megírta, az előző olasz kormányfő január végén mondott le . Giuseppe Conte távozásának legfőbb oka az volt, hogy bár januárban a képviselőházban, majd a szenátusban is megkapta a többséget a kormánya, egy harmadik fontos szavazásra már nem sikerült azt biztosítania.