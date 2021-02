Erős földrengés pusztított Japánban - sokan megsérültek (videó)

Nemzetközi sajtószemle, 2021. február 14.

Fokozódik a félelem a magyar sajtószabadság miatt, miután a Klubrádió az utolsó napját kezdte meg az analóg hullámhosszon. A bírálók úgy ítélik meg, hogy a bezáratás része a haladó hangok elleni hadjáratnak Közép-Európában, miután Orbán Viktor kemény kézzel lép fel a független szerkesztőségek ellen. A vezető európai lap is idézi Hardy Mihályt, a Klubrádió hírigazgatóját, aki azt hangsúlyozza, hogy önálló rádiók még a putyini Oroszországban is vannak, de ott az újságírókat szokták megölni. Magyarországgal ezzel szemben a rádiót csinálják ki, vagy a sajtót, magát. 2010 óta a Fidesz fokozta a közigazgatásra, és kulturális intézményekre, valamint az igazságszolgáltatásra és a médiára nehezedő szorítást. A kormány kipaterolta a CEU-t, és azt követeli, hogy a külföldi támogatást élvező civil szervezetek vessék magukat alá a Lex Sorosnak, jóllehet azt jogsértőnek minősítette az Európai Bíróság. Ezen felül Orbán saját embereit nevezte ki a bíróságok kulcsposztjaira, ily módon próbálva még inkább erősíteni befolyását a hatalmi ágra. A Klubrádió elleni fellépés, amit két kisebb adminisztratív vétséggel indokolnak, csak betetézi a média elleni sokéves fellépést. Az Indexet tavaly a miniszterelnök szövetségesei vették át. A KESMÁ-ba csaknem 500 kormánypárti orgánumot tömörítettek. Kovács Zoltán ugyanakkor semmi kivetnivalót nem talál a bíróság e heti döntésében. Szerinte szó sincs politikai beavatkozásról, itt piaci magánszereplők, a médiahatóság és a bíróság ügye jelenik meg. Közben pedig független országos televízióként már csak az RTL működik – mondja Urbán Ágnes a Mérték Médiaelemzőtől. A közönség nagy része a hagyományos sajtón keresztül alapvető a hivatalos propagandát kapja. Az egyetlen szabad terep immár csupán a világháló. Ezzel szemben Mráz Ágoston Sámuel, a hatalom által kistafírozott Nézőpont Intézet igazgatója azt hangoztatja, hogy a kormány mindössze kiegyensúlyozott erőviszonyokat igyekszik teremteni a médiában. Hardy Mihály szerint azonban ami most a Klubrádióval történik, az olyan, mintha lezárnák a biztonsági szelepet, amelyen keresztül idáig el tudott távozni a gőz. Csáky Zselyke, a Freedom House regionális kutatási igazgatója pedig azt emeli ki, hogy a tekintélyelvű vezetők tanulnak Magyarországtól. Így pl. aggasztó, ami a lengyeleknél történik, mert azt látni, hogy terjed a magyar modell.

Orbán Viktor egyik közeli munkatársa elárulta, hogy Kínát alapvetően politikai megfontolások vezérlik a koronavírus ellenanyagának szállításánál. Ám mivel az EU tehetetlenkedik, amihez hozzájön a szer amerikai exporttilalma, Magyarországnak nem sok választása marad, hogy kihez forduljon segítségért. A kérdés azért vetődött fel, mert szakértők szerint Kína a vakcina diplomáciával növeli befolyását Európában, bár több európai ország képviselői is úgy nyilatkoztak, hogy Peking semmiféle politikai feltételt nem támasztott a szerződéskötések során. Mivel azonban Szerbiában sikerrel zajlik az oltási kampány a kínai szerrel, a földrészen más kisebb országok is Peking közreműködését kérik, miután az európai beszerzés akadozik és a nyugati gyárak termelési nehézségekkel küszködnek. Ez pedig helyzetbe hozza az ázsiai nagyhatalmat, amely úgy állítja be magát, mint igazán megbízható szövetségest a Covid-19 elleni küzdelemben. A járvány különben pont a területéről indult ki. Részéről leginkább az a két készítmény rúg labdába, amelyet az állami Sinopharm, illetve a magánkézben lévő Sinovac fejlesztett ki. Az előbbit Magyarország már engedélyezte és rendelt is belőle. A csehek most fontolgatják, hogy ők is kérnek az oltásból. A Nyugat-Balkánon pedig Montenegro és Észak-Macedónia a közeljövőben akarja bejelenteni igényét. Több európai forrás is megerősítette, hogy Kína bemutatkozásként mindenkinek egy millió adagot ajánl, napokon belüli szállítással. A nyugati vetélytársaknál a határidő több hónapos, de még ott is késések tapasztalhatók. Ily módon erősödhet Kína helyzete egy olyan térségben, ahol az USÁ-val verseng. Ezt támasztja alá, hogy az európai vevőkkel a kínai állam tárgyal és nem a gyártó cégek. Viszont afrikai megrendelők arról számolnak be, hogy Kína nekik nem teljesített időre.