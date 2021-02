Lebegés a romokon – Új műfajjal kísérletezik a Katona József Színház

Szerzőket ítéltek börtönbüntetésre, és művek százezreit kobozták el.

Lesújtó képet festett az elmúlt évről a török könyvkiadók szövetsége. Tavaly nem csak szépirodalmi, hanem gyermekkönyveket is betiltott Recep Tayyip Erdogan rezsimje. A koronavírus-járvány leple alatt tovább szigorították a könyvkiadással kapcsolatos előírásokat, még inkább korlátozták a szólásszabadságot. Egyes szervezetek, illetve témák teljes egészében tiltólistára kerültek. Nem jelenhettek meg az Amnesty International gondozásban megjelent művek, vagy éppen a feminizmusról szóló munkák. Betiltották a legnagyobb ellenzéki politikai erő, a Köztársasági Néppárt (CHP) által publikált két könyvet, mivel a művek le akarták rántani a leplet a törökországi korrupcióról. A kiadó ellen eljárás is indult. Szinte rutinná vált a kurd szerzők és kiadók feketelistára tétele. Amikor az Aram Kiadó Isztambulba küldte a könyveit egy ottani rendezvényre, 52 könyvét kobozták el. Kurd szerzők szépirodalmi műveit is igen nehéz megjelentetni. Igen népszerűvé vált a nevetséges vádakkal börtönbüntetésre ítélt Selahattin Demirtas, a kurd HDP volt vezetőkének két könyve. Ezeket ugyan nem tiltották be, de a hatalom mindent megtesz azért, hogy megakadályozza terjesztésüket. Erre is megvannak a megfelelő eszközök. Az irodalom a legnehezebb napjait éli Törökországban, különösen a 2016-os puccskísérlet óta. Groteszk vádakkal tartóztatnak le szerzőket. Mindezek ellenére a járvány előtt virágzott a könyvpiac, rég nem látott érdeklődés kísérte a szépirodalmi műveket. 2009-2019 között folyamatosan nőtt olvasótáboruk. Az évente kiadott könyvek tekintetében is előkelő helyen szerepelnek a török kiadók. Sok fiatal szerző is jelentkezik művekkel, így egyre több független kiadó jött létre. Igen nagy népszerűségnek örvend a K24 internetes irodalmi portál is. Ezek a sikerek azonban távolról sem magától értetődőek, hiszen a kiadóknak, portáloknak mindennapos küzdelmet kell folytatniuk a fennmaradásukért, Damoklész kardjaként lebeg felettük a betiltás veszélye. Csak az eltelt öt évben több százezer könyvet tiltottak be „káros propaganda” címszóval. A hatóságok ráadásul még azelőtt begyűjtik a könyveket, hogy a kiadót értesítenék a tilalomról, ami anyagilag is hatalmas veszteséget jelent. Azokat a könyveket sem kímélik, amelyek tíz éve még gond nélkül jelenhettek meg. A cenzúra utólag is lesújt a gyanúsnak ítélt művekre. Időnként igazi írólegendák művei is fennakadnak a rostán, így Albert Camus, vagy Spinoza munkái. De tiltólistán vannak a francia filozófus, Louis Althusser, vagy a ma is élő olasz szociológus, Antonio Negri értekezései. A hatalom célkeresztjébe azért kerültek a kiadók, illetve az irodalmi élet képviselői, mert ők eddig szabadabban működhettek, mint az újságírók. Ám a hatóságok felfedezték ezt a „lyukat”. 2017 decemberében például egy isztambuli bíróság 15 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Murat Uyurkulak török írót „terrorpropagandával” vádolva. (Az újságírókat rendre ugyanezzel az indokkal börtönzik be). 2018 februárjában a népszerű török szerzőt, Ahmet Altant ítélték életfogytiglani börtönbe egy talk showban való fellépése miatt. Egyre népszerűbbé válik a börtönirodalom, polcokat lehet megtölteni az egyes szerzők rács mögött született önvallomásaival, már ha egyáltalán megjelenhettek. A kirakatperek nyomán a könyvkiadóknál is mind nagyobb lett a repressziótól, betiltástól való félelem. Karin Karakasli török költő a Neue Zürcher Zeitungnak elmondta, a cenzúránál is fontosabbá vált az öncenzúra. De az is látható: a félelem nem egyoldalú. Erdogan rezsimje is tart az irodalom erejétől.



Aktív a cenzúra Kínában és Iránban Törökország messze nincs egyedül a világban a könyvek tömeges betiltásával. Hszi Csin-ping kínai elnök 2012-es hatalomra kerülése óta Kínában is egy sor „politikailag inkorrektnek” minősített mű került feketelistára. A cenzúra elsősorban a demokráciát hirdető könyvekre sújt le. 2019-ben nagy megütközést keltett a világban, hogy a kormányzat által illegálisnak és elfogultnak ítélt könyveket égetett el. Az év októberében a kínai oktatási minisztérium elrendelte, hogy „meg kell tisztítani” az általános és középiskolák könyvtárait a kommunista rezsim által nem megfelelőnek, vagy elavultnak ítélt könyvektől, és felszólították az intézményeket, hazafias oktatást végezzenek. Az irányelv alapján a nemzetbiztonságot, a társadalmi stabilitást, az ország becsületét veszélyeztető könyveket kell eltávolítani. Ezenkívül meg kell szabadulni a vallási tevékenységet vagy a „helytelen globális értékeket” népszerűsítő könyvektől. Kínában a kiadóknak egy helyi hatóságnál (GAPP) kell engedélyt kérniük. Ha egy könyv az ítészek szerint sérti Kína érdekeit, a kiadót betilthatják. 2020-ban számos szerző került tiltólistára. Mario Vargas Llosa mellett Albert Jay Nock, James Stephen, Joseph de Maistre, Richard M. Weaver, William F. Buckley Jr., valamint Russell Kirk. Korábban tiltólistán szerepelt Charlotte Bronte Jane Eyre című könyve, de ami még meglepőbb, Lewis Carroll Alice Csodaországban című meséje. Ez esetben az indoka következő volt: az emberiség megsértése, hogy az állatok emberi nyelven beszélnek… Az 1979-es iráni forradalom óta a cenzúra a perzsa államban is aktív tevékenységet fejt ki. A Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsa nevű szervezet dönti el, melyek azok a könyvek, amelyek „nem érdemlik meg, hogy kiadják őket”. A kizáró kritériumok közé tartozik egyebek mellett a „terrorista ideológia”, vagy az „illegális csoportok és korrupt szekták népszerűsítése”. Tiltólistán szerepel többek között Salman Rushdie Sátáni versek című regénye, Richard Dawkins brit etológus Isteni téveszme című könyve, Dan Brownnak népszerű A Da Vinci-kód című műve, Paolo Coelho 2005-ös, A Zahir című regénye, vagy éppen Dante Alighieri Isteni színjátéka.