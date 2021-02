Müller Cecília: Közösségi terjedésnek indult a mutációs vírus

Az ellenzék nem adja meg a felhatalmazást a veszélyhelyzet meghosszabbítására.

Nagy a kísértés, hogy egy járványhelyzetben népképviselők is járványügyi szakembernek tartsák magukat, a kormány nem szeretne ebbe a hibába esni, mindig ragaszkodni fog ahhoz, hogy a járványügyi intézkedések a szakemberek véleményén alapuljanak, még akkor is, ha a felelősség a kormányé, azt nem akarják áthárítani – mondta a parlamentben napirend előtt Orbán Viktor. A járványügyi adatok egész Európában romlanak, a korlátozó intézkedések indokoltak voltak, még ha nehezen is viselik őket az emberek egész Európában. - A válságkezelésünk következetes, november óta nem változtattunk a korábbi intézkedéseken, ezért lehettek ezek sikeresek. Akik más utat választottak, akik karácsonykor újranyitottak, azoknál hatalmas erővel tört fel a harmadik hullám.



A járványgörbe tíz napja akkor sem csökken, a ragályosabb mutáció miatt ismét emelkedés jöhet, ezért kell a veszélyhelyzetet meghosszabbítani.

A társadalomban eközben zajlik a vita az újranyitásról, van, aki már most nyitna, de a kormány teljes nyitást, újraindítást szeretne, ehhez pedig a vakcina az alapvető. Ezért a legfontosabb, hogy minél előbb, azonnal vakcinához jussunk. "Nem majd, ahogy Brüsszelből ígérik." Ezért vettünk orosz és kínai vakcinát is. Az alternatív beszerzési források révén május végéig 3.5 millióval több embert tudunk majd beoltatni, mint egy hasonló méretű nyugati ország, amelyik csak uniós beszerzésből vár vakcinát. - Aki időt nyer, sok száz, sok ezer életet nyer, ezért nem szabad a vakcinából politikai kérdést csinálni, nem a vakcina területén kell az amerikaiak és Brüsszel iránti elkötelezettségünket bizonygatni – mondta, szavait kisebb bekiabálások kísérték. Hat kérdésben kérik ki az emberek véleményét a következő hetekben a vakcinainfo.gov.hu oldalon. A járvány nagyot ütött a magyar gazdaságon, a kormány célja a munkahelyek megvédése volt. Beruházási támogatásokkal 280 ezer munkahely megtartását segítették. Beruházási támogatásokkal 1700 milliárd forintnyi beruházást generáltak. Ezek miatt decemberben Magyarországon ugyan annyian dolgoztak, mint a járvány előtt. A nyitással együtt Gazdaságnyitási Akciótervet indítanak, amely 7 lépésből áll: a lakásépítés áfájának 5 százalékra csökkentése, 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás; az orvosok bérének emelése, a 25 éven alattiak személyi jövedelemadó mentessége, 10 milliós kölcsön a kis-, és közepes vállalkozásoknak. Ezeken túl „sok ezer milliárd forintnyi beruházástámogatási programot indítanak” az EU-val közösen, melynek legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz. Magyarország erős ország, mert megnyerte a csatákat Brüsszelben a saját érdekei mellett – mondta. Orbán végül a kormány támogatását kérte az ellenzéktől.

Jakab Péter a Jobbik elnöke az ellenzéki válaszokat azzal kezdte, az oltáshoz nem szabad előnyöket juttatni, mert ezzel jogfosztottságba taszítják azokat, akik nem akarna kínai vakcinával oltatni. - Ha van valami kínai cucc, amivel beoltottak egymillió afrikai vagy kínait, akkor nekünk is jó, ha valakinek nem, azt hátrányok érik, ez nem más, mint zsarolás – mondta. A Jobbik elnöke szerint százezrek veszítették el a megélhetésüket, ezért ezek az emberek adott időben vissza fognak vágni. Orbánnak azt tanácsolja, „készüljön a bukásra”.



Kövér László ezután a kormánypárti bekiabálókat intette meg. Gyurcsány Ferenc azzal kezdte, kár buta vitákba belemenni az oltással kapcsolatban, a lényeg, hogy mindenki tartsa be a szabályokat és oltassa be magát. Az ellenzék pusztán óvatosságból szorgalmazza az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét az orosz és a kínai vakcinára, ebből szerinte sem kellene politikát csinálni. - Mi magunk körül alapvetően pusztulást és reménytelenséget látunk nagyon sok helyen, még ha a kormányfő által idézett statisztikák valószínűleg igazak is. Nincs még egy ilyen ország Európában, amelyik ilyen keveset adott volna bértámogatásra, munkahelyek megőrzésére – mondta. Gyurcsány szerint az egyetemi modellváltás azt jelenti, hogy pár fős kuratóriumoknak adják a nemzeti vagyon jelentős részét, ezzel a nemzetet lopják meg valójában. Mindezt azért, mert a kormányt zavarja a szellemi sokszínűség, ezért hazafiatlan cselekedet és a magyar szellemi felemelkedés elárulása. - Önök a következő hónapokban sokat fogják mondani az én nevemet, bármi is lesz a kérdés a válasz az lesz: Gyurcsány. Én értem, hogy ez sokaknak lelki kielégülést okoz, de ennél felnőttebnek kellene kezelni ezt az országot – mondta a DK elnöke. Schmuck Erzsébet az LMP képviselője azt mondta, a kormány kétszer annyi támogatást adott a sportnak, mint az egészségügynek, ez mindent elmond az értékrendjétől. Eközben az önkormányzatokat nincstelenné tették, így nem tudnak segíteni a bajba jutottakon. Az egy hétnyi nyugdíjemelés semmire nem elég, de Orbán Viktor ezt nem értheti, hiszen nagyon gazdag családban él. Hamis az az állítás, hogy a kormány megoldotta a kis és közepes jövedelműek helyzetét. 23 milliárd forint bérpótlékot ítéltek meg eddig, ami nemzetgazdasági szinten elenyésző összeg. A kormány csúsztat az adatokkal, mert a részmunkaidőben dolgozók bérét nem számítják bele a magyar átlagbérbe. Szabó Tímea (Párbeszéd) arra emlékeztette Orbán Viktort, hogy korábban a halálos áldozatok számát tekintette a védekezés legfőbb mutatójának, ebből a szempontból rosszul állunk. Október végén már a második hullám dübörgött, miközben Orbán Viktor még 20 ezer emberrel együtt nézett focimeccset november elején. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint valójában 39 ezerrel több embernek nincs állása, mint tavaly, de ez a kormány statisztikáiban nem látszik. Pár napja 70 ezer embert fosztottak meg a térítésmentes gyógyítástól, miközben 300 ezer hivatalosan regisztrált munkanélküli van. Ennek a 70 ezer embernek az ellátása 56 milliárd forintba kerülne, erre még a nemzetközi vadászkiállításra is többet költ a kormány. Eközben a „kormány elkezdte körbe betonozni a Balatont, a Velencei tavat vagy a Fertő tavat is”. „Rogán Antal éppen a harmadik örökké tartó házasságát kötötte, és még véletlenül sem akart felvenni 1.5 milliárd forint hitelt a földvásárlására” – mondta, amikor Kövér László kikapcsolta a mikrofonját.



Tóth Bertalan az MSZP elnöke szerint a legrosszabb forgatókönyv valósult meg a második hullámban, mert a kormány nem készült fel időben. Az ellenzék jól tette, hogy az első veszélyhelyzetet nem szavazta meg, mert a kormány nem szolgált rá a bizalomra. A másodikat csak azért szavazták meg, mert Orbán magára vállalta a felelősséget, de a kormányfő bizalomból és felelősségből is megbukott, mert a hatalommal visszaélve alaptörvénybe foglalta a lopást, hogy megszüntesse az egyetemi autonómiát, kivéreztesse az önkormányzatokat, elhallgattassa a Klubrádiót. - Mészáros Lőrinc vagy Semjén Zsolt, a Tenisz Szövetség vagy a Mathias Corvinus Collegium milyen munkát végzett el tíz milliárdos vagy éppen ötszáz milliárd forintos támogatásért cserébe? - kérdezte. Eközben a kormány lesöpri az asztalról az álláskeresési járulék meghosszabbítását. Ha Orbán Viktor ezekre kérdezne rá a nemzeti konzultációban, valószínű olyan válaszokat kapna, amilyenekre nem számít. Simicskó István a KDNP frakcióvezetője azt mondta, az ellenzék még sosem kezelt válságot sikeresen, így nem hiteles a kritikájuk. A kormány gazdasági intézkedései jók voltak, a nemzeti konzultáció is hasznos, mert kikérik az emberek véleményét. A keleti vakcinák engedélyeztetése zajlik. Kocsis Máté ismét felsorolta a kormány intézkedéseit, majd azt mondta, az ellenzéki felszólalások nem sikerültek túl jól – kivéve Gyurcsány Ferencet. Orbán Viktor válaszában azt mondta, az ellenzék lebecsüli a magyar kutatók, orvosok szakértelmét, amikor európai engedélyezést sürget a vakcinákat, ami sértő a magyarokra nézve, csakúgy, mint a nemzeti konzultáció kritizálása, amin több millióan szoktak részt venni. A kormányközeli oligarchák állami támogatásaival kapcsolatban azt mondta, „az ellenzék vörös bárói is kapnak”, ha munkahelyet teremtenek, mert „gazdaságélénkítést nem lehet politikai alapon csinálni, a vörösök sem maradnak ki belőle”. A válság idején is a GDP arányos beruházási mutatónk 27% fölött van, ezzel megnyerjük a 2021-es, 22-es évet is – mondta. 70 ezer ember valóban nem jut hozzá már ingyenes egészségügyi ellátáshoz, de ezek fele külföldön dolgozik, 11% pedig aki teljes inaktivitást mutat, sokan viszont súlyos szociális helyzetben vannak, de nekik megnyitották a külön eljárás lehetőségét, ők kérhetik a TB-tartozás átütemezését, elengedését. A főváros számláján 122 milliárd forint van, ezért nem lehet azt mondani, hogy kivéreztette a kormány. Az uniós források 44%-a pedig Budapestre került eddig, ami 3000 milliárd forint. Végül Gyurcsány Ferenchez fordulva „gyurcsányozó” idézeteket olvasott fel a Jobbik részéről.