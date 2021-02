Mégis nyomoz a NAV a Fideszre utaló rejtélyes e-mail cím ügyében

Az Elég nevű kormánypárti Facebook-oldal - melyhez egy nagyobbik kormánypártra utaló e-mail cím is köthető - jogtalan módon vett át egy videórészletet az Azonnalitól, amiért a portál feljelentést tett.

Már tudhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy ki áll a kormánypárti Elég nevű Facebook-oldal, illetve a korábban ahhoz kapcsolt kapcsolat@fidesz.hu e-mail cím mögött – derült ki Polt Péter legfőbb ügyész Vadai Ágnes (DK) országgyűlési képviselőnek küldött hétfői leveléből. Az ellenzéki képviselő még január végén tett fel írásbeli kérdést az ügyben, mivel a NAV az Azonnali egy videóhasználati jogvitában tett feljelentésére elrendelt nyomozást felfüggesztette. Az adóhatóság szerint ugyanis az elkövető kiléte ekkor nem volt megállapítható. Az ügyről egyébként az Azonnali még tavaly január 26-án számolt be. Eszerint az Elég engedélykérés nélkül, a logójukat is kitakarva vett át és töltött fel a Facebookra egy részletet a videójukból , ami miatt büntetőfeljelentést tettek. A hatóság el is rendelte a nyomozást az ügyben, válasz azonban csak másfél évvel később érkezett a portálhoz, mégpedig, hogy a NAV felfüggesztette a nyomozást. Ennek fényében meglehetősen érdekes, hogy Vadai Ágnes kérdésre Polt Péter azt közölte: "a NAV 2021. február 10. napján kelt határozatával az eljárás folytatásáról rendelkezett". Az ügy részleteiről sokat azonban a képviselő nem tudott meg, a legfőbb ügyész szerint a nyomozás felderítési szakaszban van, így az ügyben a nyomozó hatóság az illetékes.