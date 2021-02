357,34 forinton az euró

Több mint 9 százalékkal elmaradt tavaly az építőipari termelés az egy évvel korábbitól.

Több mint 9 százalékkal elmaradt tavaly az építőipari termelés az egy évvel korábbitól, az épületek építése 5,7, az egyéb építményeké 13,1 százalékkal esett vissza, az építőipari termelői árak viszont eközben 7,4 százalékkal nőttek – derült ki a KSH hétfőn közölt adataiból. A decemberi adatokat vizsgálva novemberhez képest is egy 3,1 százalékos visszaesés látszik, igaz, ez már 22,2 százalékkal meghaladta a májusi mélypontot. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a csökkenés várható volt, az eredmény pedig annak fényében kedvező, hogy tavaly a részben uniós forrásból finanszírozott fejlesztések a korábbinál jóval kisebb szerepet kaptak. Az építőipar jövőbeni teljesítményét meghatározó rendelésállomány is kedvezőnek tűnik a friss adatok alapján. Az állami lakásprogram bővítése, a kedvezményes lakásépítési áfa kapcsán az épületépítés alágazat főszerepet kap, amit jelez, hogy e terület rendelésállománya december végén több mint 60 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a tavaly decemberben megkötött új szerződések volumene pedig 3,5 százalékkal volt magasabb - tette hozzá Németh Dávid. Az egyéb építményeknél a szerződésállomány december végén még 11 százalékkal alulmúlta az egy évvel korábbit, az új szerződések volumene azonban szeptember óta itt is fokozatosan növekszik, az uniós projektek beindulásával pedig ez a lendület kitarthat az idén is. A K&H szakértője szerint emiatt valószínűsíthető, hogy ez az alágazat az év második felében szintén hozzájárul majd a szektor bővüléséhez. Németh Dávid összességében úgy látja: jó esély van arra, hogy az építőipar az idén ledolgozza a tavalyi hátrányát. Horváth András, a Takarékbank vezető elemzője is úgy véli: összességében kedvezőbbek jelenleg az iparág kilátásai, mint a tavalyi év közepén. A várakozások és a piaci szereplők véleménye alapján az idei harmadik negyedév vége felé akár helyre is állhat a korábban látott építőipari konjunktúra. A bizonytalanságok közepette ugyanakkor reális forgatókönyv lehet akár egy látható keresletcsökkenés is, bár a lakáshitel kihelyezések továbbra sem mutatnak visszaesést, mint ahogyan az építőipari megrendelések sem – tette hozzá. Elsősorban a külföldi befektetői kereslet csökkent jelentősen mind a lakó-, mind az üzleti ingatlanok esetében, ami az árnövekedést foghatja vissza. A vásárlóerő esetleges elhúzódó csökkenése miatt keresleti oldalról érhetné visszaesés az iparágat, ami elsősorban a lakásberuházásokat, a magánépítkezéseket és a felújításokat húzhatja vissza, de ezt ellensúlyozhatják az otthonteremtési és felújítási támogatások.