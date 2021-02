823 fővel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, meghalt 85 beteg

Megvizsgálják a Pekingből érkező Sinopharm készítményt – ígéri a kormány. Erre szükség is lesz, mert nagy tételben dolgozó bűnözők sóoldatot árultak oltóanyagként az ázsiai országban.

Kedden 550 ezer adag, azaz 275 ezer ember kétszeri beoltására elegendő, Sinopharm márkanevű vakcina érkezik Kínából. A Szijjártó Péter Facebook-oldalára feltöltött videó szerint a szállítmányért Pekingbe küldött kormányzati repülőgépet Menczer Tamás külügyi államtitkár búcsúztatta. Utóbbi a repülőtéren azt mondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) még az első oltások beadása előtt bevizsgálják az érkező oltóanyagot.

Erre szükség is van, mivel a kínai hivatalos hírügynökség, a Hszinhua hétfői beszámolója szerint az ázsiai országban sokan és nagy tételben hamisítják a vakcinát. A hatóságok a múlt hét közepéig már huszonegy esetet derítettek föl és hetven embert vettek őrizetbe. Érdekesség, hogy a Hszinhua már két hete is kiadott egy hasonló hírt – akkor nyolcvan letartóztatást említettek. Mindkétszer egy Kong vezetéknevű férfi által vezetett bűnszervezetet hoztak fel példaként. Az első alkalommal több mint háromezer adagnyi hamisítványról számoltak be, másodszorra azonban már 58 ezer dózisról szólt a hír. Kang és társai a Hszinhua szerint 18 millió jüan (824 millió forint) haszonra tettek szert.

A beszámoló értelmében a hamisítás főként a vakcina megjelenését követő első hetekben fordult elő, amikor az eredeti készítményből még nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiség, viszont óriási volt az igény. Ezért a hamisítók még kórházaknak és sürgősségi oltóközpontoknak is el tudtak adni a hatástalan oldatból, ráadásul a valódi oltóanyag árának többszörösét számoltak fel, mintha csak a feketepiacon jutottak volna valódi, de „teherautóról leesett” vakcinához.

Az is előfordult, hogy a bűnözők orvosokat vesztegettek meg, akik hamis szert adtak be a sorukat kivárni nem tudó, fizető ügyfeleknek. Egyesek akár 440 ezer forintnak megfelelő összeget is megadtak a vélt biztonságért – és az oltással járó, szintén hamisított igazolásért. A New York Times az első Hszinhua-hír kapcsán megjegyezte: Kínának amúgy is gondot okoz, hogy a korábbi gyógyszer- és vakcinahaimisítási esetek miatt sokan bizalmatlanok a hazai készítményekkel szemben és inkább nyugaton gyártott oltóanyagot szeretnének. A kínai ügyészség most sürgette a vidéki hatóságokat, hogy a rendőri szervekkel együttműködve tegyenek meg mindent a hamisítás megakadályozásáért. A lakosságot arra szólítják fel, hogy csak a hivatalos oltóhelyeken fogadják el a vakcinát. Kínában a múlt keddi adatok szerint már több mint 40 millió embert oltottak be, de azt nem tervezik, hogy az ország mind az 1.4 milliárd lakosának beadják a vakcinát.

A Hszinhua úgy tudja, hogy külföldre is került a hamisítványból. A kínai külügy közleményben jelezte, hogy értesítették az érintett – de meg nem nevezett - országokat. Lapunk ezzel kapcsolatban megkérdezte a külgazdasági és külügyi tárcát, hogy a magyar hatóságok kaptak-e ilyen figyelmeztetést, illetve ellenőrzik-e a Kínából érkező tételek valódiságát. A tárca azt közölte: "Magyarország nem közvetítővel, hanem a vakcina gyártójával kötött szerződést, így semmilyen kockázat nincs. Magyarországra kizárólag a valódi, hatásos és biztonságos vakcina érkezik."