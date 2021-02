Felfüggesztett börtönnel megúszta az élettársát brutálisan megverő rendőr

Több alkalommal is bántalmazta a nőt - a bíróság és az ügyészség szerint ezért nem kell rács mögé vonulnia.

Jogerős ítélet született annak a szabolcsi egyenruhásnak az ügyében, aki több alkalommal is megverte élettársát.

Volt, hogy részegen veszekedni kezdett vele fojtogatta, megütötte, rátaposott a hátára, kitépte a füléből a fülbevalóját és nem engedte ki a családi házból, amiben éltek.

Egy másik alkalommal elkezdte szétverni a konyhát, az udvarra kimenekülő nőt berángatta a házba, az alkarjával megszorította a nyakát, majd derékon rúgta. Csak akkor hagyott fel a veréssel, amikor áldozata bemenekült a fürdőszobába, és értesítette a rendőrséget. Később fenyegetéssel akarta rávenni több alkalommal is, hogy vonja vissza feljelentését. A Központi Nyomozó Főügyészség lapunknak is megküldött tájékoztatásából az derült ki, hogy az ügyet kedden tárgyaltak a Nyírbátori Járásbíróságon, ahol a férfi mindent beismert és lemondott a további tárgyalásról. Így a bíróság a vádképviseletet ellátó ügyész büntetési indítványával megegyezően, a vádlottat 1 év 8 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte a történtek miatt, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, és katonai büntetésként lefokozta, amellyel a rendőr elveszítette a hivatását is. Az ítéletet mindenki tudomásul vette, ezért az jogerőssé vált.