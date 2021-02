Lemond a Damjanich utcai épületről a Freeszfe Egyesület

A szabadtéri játékok, az irodalom és a nyomozások kedvelőinek kínál rendhagyó programot az Esernyős kulturális tér és az Óbudai Anziksz folyóirat közös projektje.

A szabadtéri játékok, az irodalom és a nyomozások kedvelőinek kínál rendhagyó programot az Esernyős kulturális tér és az Óbudai Anziksz folyóirat közös projektje, amelynek keretében egy köztéri krimi nyomába eredhetünk. Akik a végre a valós térbe is kimozdulnának, egy órás sétával fedezhetik fel az Árpád híd budai hídfője körüli utcákra, terekre kihelyezett történetet. Az óbudai Fő téren található Esernyős korábban is igyekezett alternatívákat kínálra arra, hogy a járványhelyzet idején kényszerűen távolmaradó közönségét megszólítsa: kirakatában KultúrAutomatát rendezett be, ahol a járókelők irodalmi, képzőművészeti, vagy akár zenei művekkel is találkozhatnak. Ezúttal nagyobb kalandot ígérnek, amelynek során tíz részletben találkozhatunk Péntek Orsolya mozaik-kriminovellájával, amely izgalmas idő- és térbeli utazásra hív az irodalmi közegben. A Szentlélek téri HÉV-megállóhoz közel, a 118-as busz megállójában található első irodalmi nyomtól indulva barangolhatjuk be a környező utcákat a plakátokon található útmutatások szerint, és fejthetjük meg a történetet, amely aztán nem feltétlenül kell véget érjen a kirándulás befejezésével. A nyomozásra ajánlott kényelmes cipőben, és a környéket kevésbé ismerőknek térképpel a zsebben nekivágni az útnak, s érdemes szelfiket is fotózni a plakátkrimikről és #krimi hashtaggel kiposztolni őket: aki mind a tíz fotót bemutatja az Esernyősben, a hely vendége egy kávéra.