Csütörtökön napközben nem lesz távfűtés a XIII. kerület egy részén

A református egyház honlapjának közlése szerint nem történt meglepetés: a Fidesz-kormány volt minisztere lett a zsinat új lelkészi elnöke.

Szerda délelőtt kezdődött a református zsinat új ciklusának alakuló ülése, melyen a következő hat évre Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét választották a testület lelkészi elnökévé – adta hírül a reformatus.hu oldal. Balog Zoltán korábban az emberi erőforrások minisztere volt, a 2018-as országgyűlési választás után azonban nem vállalt tárcavezetői tisztséget. Később parlamenti képviselői mandátumáról is lemondott. A református tisztújítás során tavaly ősszel több mint kétharmados támogatottsággal lett a dunamelléki egyházkerület püspöke. (A református egyházban négy egyházkerület van.) A volt miniszter időközben a Fidesz pártalapítványának vezetésétől is megvált. A zsinat eddigi lelkészi elnöke, Bogárdi Szabó István az egyház belső törvényei szerint a mostani ciklusban már nem tölthette be a tisztséget: a poszt elnyerésére Balog Zoltán tűnt a legesélyesebbnek. Korábbi sajtóhír szerint a zsinat 2019 nyarán úgy módosította a szabályokat, hogy ne legyen akadálya Balog Zoltán püspökké választásának. Az addig érvényes rendelkezés értelmében ugyanis feltétel volt, hogy a jelölt „legalább 10 évi folyamatos, önálló lelkészi szolgálattal” rendelkezzen: ebből törölték a „folyamatos” szót. Ezzel szemben a Népszava a református egyháztól azt a tájékoztatást kapta, hogy „Balog Zoltánnak a régebbi időkből megvolt a 10 évi folyamatos lelkészi szolgálata, miatta nem lett volna szükség megváltoztatni a szabályokat”. A módosításnak az volt az oka, hogy a zsinat diszkriminatívnak találta az addigi szabályozást azokkal a lelkésznőkkel – vagy akár lelkészekkel – szemben, akik gyereket vállaltak és gyesre/gyedre mentek, ezért megszakadt a szolgálatuk. A reformatus.hu tájékoztatása szerint a szavazás előtt Balog Zoltán püspök a Bibliaolvasó kalauz szerinti szerdai igeszakaszra hívta fel a figyelmet, amely arról szól, hogyan adta át életét értünk Krisztus – és hogyan kapta azt vissza. „Mindenki odaadja valamiért az életét, mi erre adtuk: hogy magyar, református keresztyén módon Krisztus igéjét szolgáljuk – fogalmazott Balog Zoltán. – Én is odaszántam, akkor is, ha sokszor hátat akartam fordítani. De az, aki értünk odaadta életét, nem engedi, hogy visszavegyünk abból, ami odaadtunk – és azt sem engedi, hogy csak félig adjuk oda.