Sok a kátyú az utakon, a Magyar Közút szerint ilyen időben nem lehet mit tenni

Az országban először a Semmelweis Egyetemen célzott biológiai terápiával kezelték a hatéves gyerek Covid-19 betegség szövődményeként kialakuló betegségét.

Panaszmentesen otthonába távozott a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájáról az a hatéves, sokszervi gyulladásban szenvedő kisfiú, akinek a kezelése során az országban elsőként alkalmaztak célzott biológiai terápiát – közölte az egyetem honlapján . Mint írták, a beteg gyerek két héttel került egy budapesti kórházba, ahol az ilyen esetekben javasolt szteroid- és immunglobulin terápiát kapta, azonban átmeneti javulás után újra belázasodott, romlottak a laborértékei, ezért kérték átvételét a Semmelweis Egyetem gyermekreumatológiai centrumába. „Az elsődleges, úgynevezett standard kezelési eljárásokra a sokszervi gyulladásban szenvedő gyerekek döntő többsége azonnal reagál, és gyorsan, néhány nap alatt megszűnnek a panaszaik. Vannak azonban terápiarezisztens esetek, illetve olyan viharos tünetekkel járó súlyos esetek, ahol egyéb kezelésekre is szükség van. Ilyenkor hozhat gyógyulást a biológiai terápia” – mondta Constantin Tamás, a Semmelweis Egyetem II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi docense. A gyermekreumatológiában is egyre gyakrabban használják azokat a biológiai terápiákat, amelyek nevüket az előállításuk során alkalmazott biológiai technológiáról kapták, és a kezelés során a betegség kialakulásában szerepet játszó szabályozó fehérjéket veszik célba. „Ha a szteroidot a betegséget támadó sörétes puskaként képzeljük el, akkor ezek a modern készítmények a mi távcsöves puskáink” – érzékeltette Constantin Tamás. A kisfiúnál alkalmazott, anakinra nevű hatóanyagot eredetileg a felnőttkori rheumatoid arthritis kezelésére fejlesztették ki, de nem hozott átütő eredményeket, így nem került be a reumatológusok mindennapi klinikai gyakorlatába. A gyermekreumatológusok viszont gyakran alkalmazzák, mert bizonyos extrém gyulladásos állapottal járó betegségekben – ide tartozik a sokszervi gyulladás is – nagy hatékonysággal bír. Bár a gyerek nagyon elesett állapotban, csillapíthatatlan lázzal került a klinikára, az időben megkezdett, anticitokin-kezeléssel nemcsak a szervi károsodást sikerült megelőzni, de azt is, hogy újra intenzív osztályra kerüljön. Pár nappal a kezelés megkezdése után a laborértékei is normalizálódtak, tünet- és panaszmentesen hazamehetett – írták a közleményben.