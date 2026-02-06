A tél végén szokásos útviszonyok közepette szerencsés, aki épen megússza négy keréken baleset nélkül, legfeljebb a gumiabroncsa sérül. Miben és segít-e egyáltalán a biztosító?
Csak január 27. és február 2. között összesen 6020 úthibát rögzítettek.
Úgy, hogy alapból is volt már több tízezer. Ráadásul a hidegben csak feltölteni tudják a lyukakat.
A BKV szerint a csomópont teljes rekonstrukciójára lenne szükség, de forráshiány miatt a kivitelezés folyamatosan csúszik. A kátyú a hideg és csapadékos idő miatt keletkezett, a hibát azonnal javították, a károsultaknak külön buszt küldtek a helyszínre.
A tizenhárom centis mélyedésben már több kerék is tönkrement.
A település Rétvári Bence körzetéhez tartozik.
Noha betömik a lyukakat, szinte képtelenség felvenni velük a harcot.
Nem pontosan tudjuk, mi is az alkotás, de biztos, hogy így már nehezebb lesz nem észrevenni az úthibát.
A kormány is megelégelte az M1-es autópályán tátongó kátyúkat, két év alatt pofoznák helyre a sztrádát – igaz csak, ideiglenesen. Arról is határoztak, hogy jövőre mennyit költsenek útfelújításokra.
Beszakadt az úttest egy kamion alatt Budakeszi határában. A járművet a tűzoltók emelik ki a kátyúból.