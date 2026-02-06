Egy kátyú miatt legalább 14 autó kapott defektet a Lurdy háznál szombaton

A BKV szerint a csomópont teljes rekonstrukciójára lenne szükség, de forráshiány miatt a kivitelezés folyamatosan csúszik. A kátyú a hideg és csapadékos idő miatt keletkezett, a hibát azonnal javították, a károsultaknak külön buszt küldtek a helyszínre.