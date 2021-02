Meghalt 104 beteg és 2853 új fertőzöttet találtak hazánkban

Lapunk tud olyan esetről, hogy egy 34 éves, nem krónikus beteg nő figyelmét is arra hívták fel: az oltási program új szakaszba lépett, „és azon 60 év alatti állampolgárok kaphatják meg a vakcinát, akik különösen kitettek a vírus kockázatának korábbi vagy meglévő betegségük kapcsán, nyilvántartásunk szerint ön is ebbe a csoportba tartozik, így hamarosan élhet az oltás lehetőségével.”

„A dokumentáció egy része az itt van Magyarországon december óta. Ami pedig decemberben nem jött meg, azt még januárban tanulmányozhatták Kínában, így tehát a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak.” – így reagált Szijjártó Péter külügyminiszter, amikor az atv.hu Népszava szerdai cikkéről kérdezte. Vagyis a külügyminiszter csak részben erősítette meg lapunk információját. Szerdán azt írtuk: bár megérkezett 550 ezer kínai vakcina, a szer dokumentációja nem áll rendelkezésre. Míg Szijjártó Péter közlése szerint csak a dokumentáció egy része érkezett meg, és az is még decemberben, Müller Cecília országos tisztifőorvos ennek az ellenkezőjét állította tegnap. Kijelentette: „Megérkezett a vakcinával együtt a dokumentáció is.” A kínai vakcina hazai behozatalához szükséges jóváhagyást egy kormányrendelet alapján arra alapozták, hogy ebből az oltásból már legalább egymilliót beadtak világszerte, és bizonyos országokban engedélyezték azt. A jogszabállyal a vakcina engedélyéből kiiktatták az eddig megszokott, szigorú magyar szakmai kontrollt. Mivel Müller Cecília szerint már minden dokumentáció rendelkezésre áll, az NNK-hoz fordultunk. Azt kérdeztük: Ha valóban itt vannak a szükséges dokumentumok, akkor tervezik-e az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakemberei, hogy a forgalomba hozatali engedély megadásához szükséges szakmai értékelést attól függetlenül is elvégzik, hogy a kormány a jogszabálymódosítással érdemi értékelés nélküli kerülő utat nyitott a Sinopharm előtt? Erre azt közölték „A Sinopharm vakcinájának dokumentációját és gyártóhelyét az OGYÉI megvizsgálta, és a vakcinát engedélyezte.” Ez a kijelentés viszont újabb kérdést vet fel: Mennyire lehetett mélyreható az OGYÉI korábbi vizsgálata és januári engedélyezése, ha – legalábbis Müller Cecília állítása szerint – csak kedd óta vannak Magyarországon a kínai szer iratai. Forrásaink szerint egyébként az OGYÉI januári engedélyeztetési eljárásában résztvevők közül többen is nehezményezték az információhiányt. Úgy tudjuk, január közepén egy elismert szakértő azon dühöngött, hogy bár már hat hónapja dolgoznak a Sinopharm-mal, még mindig nem kapták meg a teljes dokumentációt. Ahogy az engedélyeztetésben, úgy az oltási rendben is meglehetősen sok az ellentmondás. Müller Cecília tegnap arról beszélt: „fontos az, hogy az oltási tervünknek megfelelően haladjon az oltási program” – mindeközben pedig sorra kapnak értesítőt olyan regisztrált emberek, akiknek elvileg nem most kellene megkapniuk a vakcinát. Lapunk tud olyan esetről, hogy egy 34 éves, nem krónikus beteg nő figyelmét is arra hívták fel: az oltási program új szakaszba lépett, „és azon 60 év alatti állampolgárok kaphatják meg a vakcinát, akik különösen kitettek a vírus kockázatának korábbi vagy meglévő betegségük kapcsán, nyilvántartásunk szerint ön is ebbe a csoportba tartozik, így hamarosan élhet az oltás lehetőségével.” Mindennek az is lehet az oka, hogy a most rendelkezésre álló oltóanyag-választékban nincs túl sok olyan vakcina, amit a 60 évnél idősebbek is megkaphatnak. Ráadásul épp azokból a készítményekből érkezett több az országba, amelyeket ők nem kaphatnak meg, holott az oltási sorrend éppen a 60 éven felülieket preferálja. Megkérdeztük erről az NNK-t, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy mindezek miatt módosult-e az oltási rend. A hivatal válasza ellentmondásos és kitérő volt. Azt írták: „A 60 év alatti krónikus betegek oltása az oltás negyedik, jelenleg is zajló szakasza. Ezt az oltást az AstraZeneca-vakcinával végzik a háziorvosok, mert ezt az oltóanyagot a jelenleg érvényes alkalmazási előirat szerint csak 60 év alatt, tehát 18 és 59 év között lehet alkalmazni.” Az NNK honlapján elérhető oltási terv szerint a 60 év alattiak nem a negyedik, hanem az ötödik kategóriába tartoznak. Arra nem válaszoltak, hogy időközben változtattak-e az oltási terven. Arra sem adott magyarázatot az NNK, hogy miért a 60 év alattiakat kezdik értesíteni, ha még a 60 év feletti, kockázatos besorolású emberek oltásával sem végeztek.