Nehézfémszennyezés: mintát vettek a Szamosból

Karácsony Gergely csütörtökön bemutatja Budapest oltási tervét a Miniszterelnökségen.

A főpolgármester Facebook-oldalán jelezte: az embereknek csak akkor lesz igazán bizalma, csak akkor növekedik az oltási kedv, ha világosan beszélünk, kiszámíthatóan cselekszünk. Jelenleg pedig nagyon sok múlik azon, bíznak-e az emberek az oltásban vagy sem. Karácsony azt írta, Budapest vezetése kész arra, hogy segítse a kormányt, hogy gyorsabban és gördülékenyebben haladhassanak az oltással. A főpolgármester közzétette oltási tervük hat pontját, melyek a következők: A háziorvosi rendelők mellett, a kerületekkel közösen javasolják dedikált oltópontok kialakítását, ezzel is gyorsítva az eljárást. Összesen 30 darab oltópontot tudnak létrehozni, helyszínenként pedig egy nap alatt 3000 embert lehetséges beoltani. Vállalják, hogy a fővárosi és kerületi fenntartású intézményekben (idősotthonok, hajléktalanellátók) dolgozókat vagy újonnan beköltözőket és a főváros kritikus infrastruktúráinak személyzetét (BKK, FKF és egyéb cégek munkatársait) orvosok bevonásával átoltják. Felajánlják a lakossági szűrés során használt időpontfoglaló rendszerüket az önkormányzati és a kormányzati oltópontokhoz is. Az oltóközpontok helyszíneinek biztosítása mellett, önkéntesekkel és rendészekkel is tudják segíteni az oltások lebonyolítását. Tájékoztatási kampányba kezdenek az oltási hajlandóság növelése érdekében. Mivel oltást beadni jelenleg csak orvosi rendelőben lehetséges, átmeneti kormányzati felmentés szükséges a tömeges oltások megkezdéséhez, amelyre leginkább a sport és kulturális intézmények lehetnek alkalmasak. Karácsony szerint ez Budapesten is megoldható lenne. A posztban a főpolgármester végül megjegyezte, reméli, együtt tudnak működni a kormánnyal.