Facebookos hírzárlat Ausztráliában

Drasztikus eszközökhöz folyamadott a legnagyobb közösségi oldal, hogy ne kelljen fizetnie a helyi médiaszolgáltatóknak.

Csütörtökre virradóra teljesen elvágta ausztráliai felhasználóit a hírektől a Facebook a küszöbön álló új médiapiaci szabályokra reagálva. A szigetország lakói sem a hazai, sem a nemzetközi hírportálokról nem olvashattak vagy oszthattak meg cikkeket a legnagyobb közösségi oldalon. Az amerikai techcég ezzel párhuzamosan felfüggesztette az ausztrál sajtótermékek fiókjainak működését, ám ez nem csak a helyi médiát érintette, hanem egyebek mellett jótékonysági és segélyszervezetek is szájkosarat kaptak. Emellett átmenetileg két ausztrál szövetségi állam egészségügyi minisztériuma sem használhatta Facebook-oldalát például arra, hogy tájékoztassa az állampolgárok a jövő héten induló oltókampányról. A Mark Zuckerberg vezette techcég csütörtök napközben újra akvitálta a hivatalos szervek fiókjait, ám a letiltott civil szervezetekkel szemben fenntartotta a korlátozást. A vállalat szóvivője azt állította, hogy csak a javasolt szabályozáshoz alkalmazkodnak, amely “nem határolja körül világosan” a hírtartaltalom fogalmát. Zuckerbergék leginkább azt kifogásolják az ausztrál alsóház által szerdán elfogadott törvénytervezetben, hogy az kötelezné a techcégeket, fizessenek a platformjaikon megjelenő hírtartalmakért. A gyakorlatban ez úgy működne, hogy az internetes óriásvállalatoknak kollektív megállapodást vagy különalkut kell kötniük az ausztráliai médiaszolgáltatókkal a fizetendő összegről. Amennyiben pedig nem sikerül megegyezniük, akkor egy független békéltető testület állapítja meg a honoráriumot, és a hatóságok végső soron bírságot is kiszabhatnának, ha elmarad az apanázs. Az ausztrál versenyhivatal által kidolgozott szabályozás azt szeretné elérni, hogy a szigetország digitális reklámpiacának négyötödét uraló techcégek kompenzelják a helyi sajtót, amelytől elhappolják a hirdetési bevételeket. A Facebook azonban azt állítja, hogy a javasolt jogszabály a közösségi oldal és a médiaszolgáltatók viszonyának teljes félreértelmezésén alapul - a platform nem ront a különböző portálok anyagi helyzetén, hanem éppenhogy javítja azt, hiszen rengeteg látogatót irányít tartalmaikra. Az amerikai techcég vélhetően ezt akarta bebizonyítani azzal, amikor csütörtökön “nehéz szívvel” elzárta a hírektől az ausztrál felhasználóit. A jelek szerint azonban a Facebook nyomásgyakorlási kísérlete inkább visszafelé sült el: álláspontjuk megértetése helyett Zuckerbergéknek látszólag sikerült az egész ausztrál társadalmat magukra haragítaniuk, és bebizonyítaniuk azt, milyen égető szükség van az internetes óriásvállalatok a kvázi monopolhelyzetének megregulázására. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök ki is használta a lehetőséget, hogy rámutasson: a Facebook “arrogáns és csalódást keltő” lépéseivel igazolta azt, hogy miért aggódik egyre több ország a magukat “a kormányoknál is hatalmasabbnak gondoló” techóriások viselkedése miatt. A csütörtöki akció azonban csak még eltökéltebbé tette a szabályozást egyaránt támogató jobboldali kormánypártot és a baloldali ellenzékét - a várakozások szerint az ausztrál felsőház már a jövő héten jóváhagyja a törvénytervezetet.