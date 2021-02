Szoros a verseny az egyesült ellenzék és a Fidesz-KDNP között

A bizonytalanokat aktivizálja a baloldali pártok szövetsége.

Megállt a Fidesz táborának csökkenése, tavaly augusztus és december között 36-ról 30 százalékra esett vissza a támogatottsága, most 31 százalék voksolna a kormánypártra. Az ellenzéki pártok közül továbbra is a Demokratikus Koalíciónak van a legtöbb híve, a választókorú népesség 10 százaléka preferálja őket - derült ki a Závecz Research februári adatfelvételéből.

A cég közleménye szerint a pártrangsor harmadik helyére a Jobbik érkezett be, múlt év végi 7 százalékról 9 százalékra bővült a tábora. A Momentum és az MSZP decemberben 6 százalékon állt, előbbi most is ugyanennyi támogatót tudhat maga mögött, az MSZP viszont 5 százalékot. Az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt a választókorúak 2-2 százalékát vonzza, a Mi Hazánk és a Párbeszéd 1-1 százalékot. A pártnélküliek aránya a decemberivel azonos, 32 százalék.



A biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz 47 százalékos, a második helyen a DK áll, 18 százalékkal. A Jobbik itt is előrébb lépett, az aktív szavazók 12 százalékára számíthat, a Momentum 9 százalékra. Az MSZP 7 százalékos az aktív szavazók csoportjában, az LMP 3 százalékot kapna, a Mi Hazánk, a Párbeszéd és a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékot.



A Závecz Research folyamatosan méri a Fidesz-KDNP és a hat ellenzéki párt listájának támogatottságát. Ha ez a két lista (valamint a Kétfarkú Kutyapárté és a Mi Hazánké) kerülne a választópolgárok elé, akkor ez a szituáció aktivizálná a korábban pártnélküli választópolgárok egy részét. Ebben a választási helyzetben a kormánypártok listájának támogatottsága februárban 36 százalék. A hat együttműködő ellenzéki párt összeadott támogatottsága 34 százalék, amikor viszont közös listaként mérjük, akkor 38 százalék voksol e formációra – 2 százalékot kitevő ellenzéki szavazónak nem tetszik a közös lista, ők lemorzsolódnak, de a bizonytalanoktól érkező 6 százalék (nagyjából félmillió szavazó) ellensúlyozza azt. Decemberben 41-37 volt a hatpárti ellenzék és a Fidesz-KDNP listák százalékos támogatottsága, most februárban valamivel szorosabb, 38-36.