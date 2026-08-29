Másfél héttel a szász-anhalti tartományi választás előtt Ulrich Siegmund pártja 42 százalékon áll, miközben Sven Schulze kereszténydemokratái történelmi mélypontra süllyedtek. A kormányalakítás azonban még egy fölényes győzelem után sem lenne magától értetődő.
Hajnalba nyúló vita után pénteken feloszlott a Kneszet, célegyenesbe került az őszi előrehozott választás. Benjamin Netanjahu kezdettől bírált, a szélsőjobbra támaszkodó koalíciója egy hónap híján kitöltötte mandátumát. Négyéves kormányzásának katasztrofális mérlege ellenére az ő Likud pártja a legnépszerűbb formáció, de jelen állás szerint a voksolás napjáig akár szét is hullhat.
Nagy ütést kapott a NER a kegyelmi botránnyal, ám kérdés, hogy ezt az ütést valójában ki is vitte be – jelentette ki a Népszavának adott videóinterjújában Somogyi Zoltán szociológus.
Feltörekvőben vannak térségünkben a szélsőjobboldali erők. Lengyelországban az EU-tagadó radikálisok válhatnak a mérleg nyelvévé, és Bulgáriában is királycsináló pozíciót szerzett az oroszbarát nacionalista párt.
A zenész jelezte, listán valószínűleg a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot fogja támogatni a jövő évi választáson.
A bizonytalanokat aktivizálja a baloldali pártok szövetsége.
A Századvég kutatása szerint hiába minden feszülés a baloldalon, az októberi önkormányzati választás óta bekövetkezett események, politikai konfliktusok ugyanis érdemben nem változtattak a politikai tér hosszú hónapok óta fennálló erőviszonyain.