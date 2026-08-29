Izraelben kezdődik a választási küzdelem, Bibi még mindig erős, de már legyőzhető

Hajnalba nyúló vita után pénteken feloszlott a Kneszet, célegyenesbe került az őszi előrehozott választás. Benjamin Netanjahu kezdettől bírált, a szélsőjobbra támaszkodó koalíciója egy hónap híján kitöltötte mandátumát. Négyéves kormányzásának katasztrofális mérlege ellenére az ő Likud pártja a legnépszerűbb formáció, de jelen állás szerint a voksolás napjáig akár szét is hullhat.