Elégedett a Megyei Jogú Városok Szövetségének fideszes elnöke a kormánnyal való tárgyalás után

A Pest megyei háziorvosokat tájékoztatták a február végi oltási rendről, amelyben szerepel az oltóanyag tervezett felhasználása.

A szerkesztőségünkhöz is eljutott az atv.hu -n is publikált levél, amelyet a Pest megyei háziorvosok kaptak meg csütörtökön. Ebben a Pest Megyei Oltási Munkacsoport vezetője a következő hét oltási rendjéről, feladataikról tájékoztatja az orvosokat a rendelkezésre álló vakcinák tükrében. E szerint február utolsó hetében a Szputnyik és Moderna vakcinákkal nem történik oltás, viszont a kínai Sinopharm oltóanyagból mintegy 27 800 adag áll rendelkezésre megyei szinten.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki tájékoztatóján, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ Immunbiológiai Készítmények Minőség-ellenőrzési Főosztálya megvizsgálta a kínai vakcinát, az összes dokumentációját, „és úgy találta, hogy hitelt érdemlően bizonyított a független hatósági laboratórium hazai követelményeknek való megfelelése. Ez azt hivatott igazolni, hogy a gyártói minősítésnek, a gyártói specifikációnak megfelelt a hatóság általi vizsgálat is”. Erről értesítették az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet, mivel az engedélyezheti a vakcinák hazai felhasználását. Amennyiben az OGYÉI is jóváhagyja annak alkalmazását, akkor elkezdődhet az oltások beadása Magyarországon.79 százalékos hatékonyságot jelölnek, 18 éves kor felett adható be. Kivételt képeznek a várandósok, mivel nincs erről elég információ. Ebből is két adagra van szükség az immunitáshoz, három hetes különbséggel. Hosszabb ideig felhasználható, könnyen alkalmazható, ezért is szánják ezt a háziorvosoknak, mivel a kezelésével nem kell külön, extra feltételeknek megfelelően. A technikája is rendkívül egyszerű, mivel egy adagos, tűvel ellátott adagokról van szó. Mivel a tisztifőorvos korábbi közlése szerint kedden lett csak teljes a vakcina dokumentációja, azaz alig két nap alatt végzett az engedélyeztetéssel az NNK, megkérdeztük, pontosan milyen vizsgálatokat végeztek. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. A gyors engedélyeztetés ugyanakkor arra utalhat: éltek azzal a rendkívüli könnyítéssel, amit egy decemberi kormányrendelet-módosítás tesz lehetővé. E szerint akkor lehet eltekinteni a gyártási tételellenőrzéstől, ha azt „az EGT valamelyik tagállamában működő vagy a hazai vizsgálati követelményeknek megfelelő más külföldi hatósági laboratórium már ellenőrizte, és megfelelőnek találta.”