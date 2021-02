Általános sztrájk indult Mianmarban

Több ezren gyülekeztek az utcákon, pedig a hadsereg azzal fenyegeti a tiltakozókat, hogy megmozdulásuk emberek életébe kerülhet.

A hadsereg három héttel ezelőtt vette át erőszakkal a hatalmat, börtönzött be civil politikai vezetőket, de mindeddig nem tudta megakadályozni a mindennapos tüntetéseket és a polgári engedetlenségi mozgalmat. Mianmarban szerencsésnek tartják azokat a dátumokat, amelyekben több azonos számjegy van: így a 2021. második hó 22-ét is, hasonlóan az 1988. nyolcadik hó 8-ához, amikor szintén katonai junta ellen tiltakoztak, de véres elnyomásban részesültek. Noha a hadsereg reakciója most – eddig – enyhébb volt, három tüntető így is életét vesztette már. Közülük kettőt lelőttek szombaton Mandalaj városban.