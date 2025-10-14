A 2009-ben még Andry Rajoelina hatalomra jutását segítő CAPSAT nevű egység szembefordult az elnökkel, és a tüntetők mellé állt, akik a lemondását követelték. A hatalomátvételre nem sokkal azután került sor, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó államfő elmozdításáról szavaztak a törvényhozásban.
A fideszes politikus jelezte, ő is tud fekvőtámaszozni, viszont sosem vett részt zsírleszíváson.
Katonai puccsok söpörnek végig a Száhel-övezeten. Az egykori európai gyarmatosítók és az Egyesült Államok térségbeli pozíciója megingott.
Több ezren gyülekeztek az utcákon, pedig a hadsereg azzal fenyegeti a tiltakozókat, hogy megmozdulásuk emberek életébe kerülhet.
Azzal vádolják a katonaságot, hogy a saját érdekeit a koronavírus-járvánnyal küzdő emberek érdekei elé helyezi.
Az uniós diplomácia vezetője közölte, hogy a mianmari katonaságnak haladéktalanul véget kell vetnie a szükségállapotnak, és vissza kell állítania a polgári kormányt.
Jair Bolsonaro elnök teljes kudarcot vallott a válságkezelésben. Most a hadsereg segítségével stabilizálná hatalmát. A társadalom megosztott a tiszteknek a hatalomban való jelenlétét illetően.
Törökországnak már van gyakorlata a katonai puccsok kezelésében. Most ugyan leverték a zendülést, győzött a demokrácia, de eddig félszázezer embert érintett a megtorlás, ezreket küldtek börtönbe, bírák, tanárok, kormányzó, a közszolgálatban dolgozók – s még hosszasan lehetne folytatni a sort – tízezreit váltották le, úgymond a demokrácia védelmében. A mostani tisztogatás ugyan nem éri el azt a szintet, amelyeket az egyes katonai puccsok után hajtottak végre, de megközelíti azt. A rezsim teljesen szabad kezet adott magának, szerdán este három hónapra kihirdették a rendkívüli állapotot.