Erdogan a katonai junták nyomában

Törökországnak már van gyakorlata a katonai puccsok kezelésében. Most ugyan leverték a zendülést, győzött a demokrácia, de eddig félszázezer embert érintett a megtorlás, ezreket küldtek börtönbe, bírák, tanárok, kormányzó, a közszolgálatban dolgozók – s még hosszasan lehetne folytatni a sort – tízezreit váltották le, úgymond a demokrácia védelmében. A mostani tisztogatás ugyan nem éri el azt a szintet, amelyeket az egyes katonai puccsok után hajtottak végre, de megközelíti azt. A rezsim teljesen szabad kezet adott magának, szerdán este három hónapra kihirdették a rendkívüli állapotot.